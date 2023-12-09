На экс-ведущего «Модного приговора» поступила новая жалоба SHOT: «Ветераны России» попросили СК проверить Васильева после слов об СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Васильев

Telegram-канал SHOT сообщает, что общественники движения «Ветераны России» попросили СК РФ проверить экс-ведущего шоу «Модный приговор» Александра Васильева. По данным канала, их возмутило, что историк моды негативно отзывался о России и СВО, а теперь читает лекции студентам МГУ.

Почему данный контракт до сих пор действует и не был расторгнут сразу после того, как Васильев эмигрировал и высказал свою позицию относительно страны? Почему этот человек до сих пор привлекается в качестве эксперта по моде и искусству на программу профессиональной подготовки «Теория и индустрия моды» философского факультета МГУ, — сказал председатель движения Ильдар Резяпов.

SHOT сообщает, что Васильев был одним из первых медийных лиц, кто осудил проведение спецоперации на Украине и пророчил России полную изоляцию.

Накануне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала, что обратится в МВД с просьбой дать правовую оценку словам историка моды. Она также выразила возмущение тем, что Васильеву позволили выступить для студентов в МГУ.

До этого сообщалось, что Васильев ведет лекции в учебном заведении на постоянной основе. В Центре креативных индустрий, который относится к философскому факультету столичного университета, изданию подтвердили, что на распространившемся в Сети видео действительно запечатлен Васильев.