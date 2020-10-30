Муфтий Татарстана считает нападение подростка на полицейских провокацией

https://static.news.ru/photo/bd2d9820-1acd-11eb-8875-fa163e074e61_660.jpg Камиль Самигуллин Фото: kamilhazrat/instagram.com

Мусульмане Татарстана потрясены нападением подростка на отдел полиции в Кукморе. Об этом заявил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Мусульманская общественность Татарстана потрясена случившимся и решительно осуждает терроризм и экстремизм во всех его формах и проявлениях, — написал Самигуллин в Instagram.

По его мнению, подросток попал под влияние деструктивной идеологии и «сотворил вероломное злодеяние, святотатствуя именем Аллаха». Муфтий подчеркнул, что злоумышленник попытался бросить тень на «великие человеколюбивые ценности нашей святой и пречистой религии».

Самигуллин отметил, что преступник не имеет религии, а ислам в республике исповедуется в качестве религии мира, добра и милосердия. Муфтий выразил надежду, что «провокация не возымеет никакого действия».

Как писал NEWS.ru, 30 октября в 00:30 по местному времени 16-летний подросток кинул две бутылки с зажигательной смесью на территорию отдела полиции по Кукморскому району, а затем пытался скрыться. Силовики догнали его, подросток достал нож и ранил одного из полицейских. По имеющейся информации, во время нападения он кричал «Аллаху Акбар!».Стражи порядка были вынуждены ликвидировать злоумышленника. Пострадавший полицейский был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.