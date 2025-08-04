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04 августа 2025 в 14:40

Москву затопит 4 августа? Что известно, ждать ли наводнения, прогнозы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Из-за ливней сегодня, 4 августа, могут быть подтоплены некоторые районы Москвы. Что об этом известно, когда осадки прекратятся?

Какая погода будет в Москве 4 августа, подтопит ли город

Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила NEWS.ru, что ливни, начавшиеся в Москве сегодня, 4 августа, продолжатся ночью. По ее словам, выпадет до месячной нормы осадков.

При этом наводнения не прогнозируется.

«Расчеты показывают, что за сегодняшний день при среднем дожде в Москве выпадет до 14 миллиметров осадков, но местами количество осадков достигнет 25–30 миллиметров, то есть это значительное количество. Более того, в отдельных районах Москвы возможно подтопление. Но нужно сказать, что к вечеру дожди не прекратятся, они будут интенсивными и предстоящей ночью. Может выпасть где-то 20–25 миллиметров за сегодняшний день и завтрашнюю ночь. Некоторые расчеты показывают, что выпадет до месячной нормы осадков», — уточнила она.

Синоптик объяснила, что погоду определяет южный циклон, состоящий из нескольких серий атмосферных фронтов. Так, на данный момент российскую столицу пересекает теплый атмосферный фронт, но после 15:00–18:00 он сменится, и дожди усилятся.

«Будут развиваться очаги гроз, и при грозе возможны порывы до 12–17 метров в секунду, причем даже не исключено, что местами будет примешиваться подобие снежной крупы, напоминающей град. Не исключено, что местами в подмосковных городах будут побиты суточные рекорды количества осадков, потому что дожди будут иметь локальный характер», — добавила Позднякова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее также говорил, что в начале этой недели в Москву вернутся грозовые дожди.

«В понедельник температура останется на 2–3 градуса выше климатической нормы — термометры покажут +26–28 градусов. Во вторник столичный регион с юго-запада на северо-восток пересечет циклонический вихрь, отмечаясь грозовыми ливнями и понижением температуры до +24–26 градусов», — прогнозировал он.

Метеорологические сервисы сообщают, что сегодня, 4 августа, в городе будет прохладная и пасмурная погода с температурой днем +24 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов. Ощущаться температура будет как +17–18 градусов из-за высокой влажности (73%) и южного ветра.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба, что близко к норме. В течение дня возможны кратковременные дожди, особенно во второй половине суток. Облачность будет значительной — пасмурная погода сохранится до вечера, и только после 18:00 небо немного прояснится.

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