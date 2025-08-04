«До месячной нормы»: москвичей предупредили о возможных подтоплениях

Ливни 4 августа могут привести к подтоплению некоторых районов Москвы, заявила NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, дожди также продолжатся ночью. Синоптик уточнила, что выпадет до месячной нормы осадков.

Расчеты показывают, что за сегодняшний день при среднем дожде в Москве выпадет до 14 миллиметров осадков, но местами количество осадков достигнет 25–30 миллиметров, то есть это значительное количество. Более того, в отдельных районах Москвы возможно подтопление. Но нужно сказать, что к вечеру дожди не прекратятся, они будут интенсивными и предстоящей ночью. Может выпасть где-то 20–25 миллиметров за сегодняшний день и завтрашнюю ночь. Некоторые расчеты показывают, что выпадет до месячной нормы осадков, — сказала Позднякова.

Она объяснила, что погоду определяет южный циклон, состоящий из нескольких серий атмосферных фронтов. По словам Поздняковой, на данный момент столицу пересекает теплый атмосферный фронт, однако после 15:00–18:00 он сменится и дожди усилятся.

Будут развиваться очаги гроз, и при грозе возможны порывы 12–17 метров в секунду, причем даже не исключено, что местами будет примешиваться подобие снежной крупы, напоминающей град. Не исключено, что местами в подмосковных городах будут побиты суточные рекорды количества осадков, потому что дожди будут иметь локальный характер, — добавила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха на 5–9 градусов выше нормы ожидается в девяти регионах России. По его словам, аномальная жара до плюс 41 градуса придет в Чечню и Ингушетию, а на Дальнем Востоке температура поднимется до плюс 30 градусов.