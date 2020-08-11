Москвичи несут цветы к посольству Белоруссии

https://static.news.ru/photo/cf55f48c-dbe6-11ea-989c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Множество цветов появилось на заборе у посольства Белоруссии в Москве. Люди оставляют розы и гвоздики в поддержку протестующих.

Также у ограды оставляют плакаты с текстом «Уходи», «Нас 97%, он проиграл» и другими лозунгами белорусской оппозиции, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Также у здания диппредставительства снова начались пикеты солидарности с белорусами. Полицейские проверяют у активистов наличие российского гражданства и не вмешиваются в акции.

10 августа к посольству Белоруссии в Москвы вышли около 400 человек. Люди требовали отпустить российских журналистов, а также выражали солидарность с протестующими в РБ. Силовики задержали одного человека.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.