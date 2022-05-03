Реакция израильского МИД на высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова была слишком жёсткой и неадекватной, считает директор программ московской синагоги Александр Каргин, слова которого передаёт «Говорит Москва». Он отметил, что заявление российского дипломата о еврейских корнях Гитлера необоснованно, но история знает не мало примеров, когда среди евреев находились антисемиты, такие как чемпион мира по шахматам Роберт Фишер, американский лингвист и философ Ноам Хомский и Карл Маркс.
Если говорить про реакцию в Израиле, она была слишком жёсткой и неадекватной. В Израиле очень болезненно относятся ко всему, что связано с Холокостом, с трагедией европейского еврейства, — заявил он.
В ходе интервью итальянскому телевидению на вопрос о том, как на Украине возможна «нацификация», если в жилах Зеленского течёт еврейская кровь, Лавров заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые большие антисемиты — сами евреи», и предположил, что Гитлер мог иметь еврейские корни.
После этого российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны для разъяснительной беседы. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал не использовать трагедию холокоста в политических целях, а министр иностранных дел страны Яир Лапид назвал высказывание российского коллеги «ужасной исторической ошибкой» и потребовал извинений.
Позже в израильских СМИ появились предположения о том, что после этого Тель-Авив больше не сможет сохранять нейтральную позицию по украинскому кризису.