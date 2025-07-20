Морковный пирог с овсянкой — полезное лакомство к чаю! Этот нежный пирог — идеальный вариант для тех, кто заботится о здоровье, но не хочет отказываться от вкусных десертов. Благодаря моркови и овсянке пирог получается не только вкусным, но и полезным!

Ингредиенты

Овсяные хлопья — 150 г

Мука — 100 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сливочное масло — 120 г

Сахар — 150 г (или заменитель по вкусу)

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Яйца — 3 шт.

Морковь — 2 средних

Курага — 10 шт.

Приготовление

Размягчённое масло взбейте с сахаром и ванилью до пышности. Добавьте яйца и снова взбейте. В отдельной миске смешайте овсяные хлопья, муку и разрыхлитель. Соедините сухие ингредиенты с масляно-яичной смесью. Морковь натрите на мелкой тёрке, курагу нарежьте соломкой. Аккуратно вмешайте их в тесто. Выложите массу в смазанную форму и выпекайте при 175 °C около 60 минут. Если верх начнёт подрумяниваться слишком быстро, прикройте пирог фольгой.

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