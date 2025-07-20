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20 июля 2025 в 06:30

Морковный пирог с овсянкой — полезное лакомство к чаю!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Морковный пирог с овсянкой — полезное лакомство к чаю! Этот нежный пирог — идеальный вариант для тех, кто заботится о здоровье, но не хочет отказываться от вкусных десертов. Благодаря моркови и овсянке пирог получается не только вкусным, но и полезным!

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья — 150 г
  • Мука — 100 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сливочное масло — 120 г
  • Сахар — 150 г (или заменитель по вкусу)
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Яйца — 3 шт.
  • Морковь — 2 средних
  • Курага — 10 шт.

Приготовление

  1. Размягчённое масло взбейте с сахаром и ванилью до пышности. Добавьте яйца и снова взбейте. В отдельной миске смешайте овсяные хлопья, муку и разрыхлитель. Соедините сухие ингредиенты с масляно-яичной смесью.
  2. Морковь натрите на мелкой тёрке, курагу нарежьте соломкой. Аккуратно вмешайте их в тесто. Выложите массу в смазанную форму и выпекайте при 175 °C около 60 минут. Если верх начнёт подрумяниваться слишком быстро, прикройте пирог фольгой.

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десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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