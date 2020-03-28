https://static.news.ru/photo/46664432-70e9-11ea-9260-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЗАГСы Подмосковья отказались от пышных свадебных торжеств из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Строгих ограничений по количеству гостей нет, однако молодожёнов заранее обзванивают и просят воздержаться от больших компаний.

Как отметила замначальника главного управления ЗАГС по Московской области Ольга Малахова, многие к такой просьбе относятся с пониманием.

Они приходят либо вдвоём, либо с родителями. Иногда гости приходят в масках. Женихов с невестами в защитном обмундировании не было, — цитирует её сайт телеканала «360».

По словам Малаховой, свадьбу пока никто не отменил.

Запись на новые бракосочетания останавливать тоже не стали, но сделать это можно только онлайн. Однако переводить на такой режим сами свадьбы не планируется: выдать документ с гербовой печатью по Интернету нельзя.

Она добавила, что в рамках введённых ограничений заявки на выдачу всех видов документов принимаются по телефонам горячей линии. Каждые два часа сотрудники учреждений проводят дезинфекцию, регулярно проветривают помещения.

Ранее NEWS.ru писал, что московские ЗАГСы ограничили количество присутствующих на бракосочетаниях. Из-за коронавируса церемонию могут посетить не более пяти человек.