Московские ЗАГСы ограничили количество присутствующих на бракосочетаниях. В период эпидемии коронавирусной инфекции церемонию могут посетить не более пяти человек.
Назначенные свадьбы отменять не станут, для этого во дворцах бракосочетания регулярно проводят дезинфекцию помещений,
Получить другие услуги, а также свидетельства и справки можно только по предварительной записи.
Ограничения вступают в силу 28 марта и продлятся до особого распоряжения властей.
Ранее, как писал NEWS.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров запретил проведение банкетов и свадеб в ресторанах из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что борьба с коронавирусом является главной задачей власти.
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