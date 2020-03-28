https://static.news.ru/photo/c4226c88-70e5-11ea-948b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov /Global Look Press

Московские ЗАГСы ограничили количество присутствующих на бракосочетаниях. В период эпидемии коронавирусной инфекции церемонию могут посетить не более пяти человек.

Назначенные свадьбы отменять не станут, для этого во дворцах бракосочетания регулярно проводят дезинфекцию помещений, сказано на сайте мэра Москвы. Однако на торжественность момента в таких условиях рассчитывать не приходится. Тем, кому не важен антураж, либо для целеустремлённых, кто даже в медицинской маске найдёт изюминку события, предлагают поставить подпись в документах без долгих речей и марша Мендельсона. Остальные молодожёны вправе перенести дату бракосочетания.

Получить другие услуги, а также свидетельства и справки можно только по предварительной записи.

Ограничения вступают в силу 28 марта и продлятся до особого распоряжения властей.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров запретил проведение банкетов и свадеб в ресторанах из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что борьба с коронавирусом является главной задачей власти.