Молодежь ассоциирует Россию с силой, страхом и традициями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Молодежь ассоциирует современную Россию с силой, страхом и традициями, следует из данных опроса, проведенного Центром развития гуманитарных технологий «Новая эра» в рамках проекта «Лаборатории мысли». Реже всего при упоминании страны у студентов, выпускников вузов и молодых ученых возникают слова «борьба», «вкусно», «единство», «простота» и «хитрость».

При этом идеальную Россию будущего молодежь ассоциирует с развитием, красотой, свободой, миром и спокойствием. В перечне этих слов нет понятий войны, страха, мощи и агрессии, которые часто возникали в сознании респондентов при вопросах о текущем состоянии страны.

Одним из самых популярных тегов стал тег, связанный с развитием, новизной, прогрессом. Все эти теги говорят о потребности и запросе молодежи на изменения во внешних обликах, окружающих их, — говорится в результатах опроса.

Отвечая на вопрос «если Россия скульптура, то — какая?», респонденты чаще всего называли такие памятники как «Родина—мать», «Рабочий и колхозница» и «Ленин на броневике». При этом будущая страна связана в сознании молодежи с архитектурным сооружением «Покорителям космоса» и фонтаном «Дружба народов».

Из животных современная Россия у молодежи чаще всего ассоциируется с медведем, быком и гиеной, в то время как идеальная страна в будущем — с амурским тигром, медведем и орлом. Отвечая на вопрос о героях сказок, олицетворяющих страну, студентам и ученым чаще всего вспоминались Кощей Бессмертный, Колобок и Змей Горыныч. Вместе с тем, в ассоциациях к России будущего тройку лидеров возглавляют Илья Муромец, Василиса Премудрая и Золотая рыбка.

Главным символами современной страны молодежь считает автомат Калашникова, матрешку и боевую межконтинентальную ракету/атомную подводную лодку, а также полицейскую дубинку. Отвечая на вопрос, что могло бы стать символом идеальной России будущего, были даны ответы "космическая ракета", "крылья жар–птицы", "атомный ледокол" и "Чебурашка". Отмечается, что абсолютное большинство респондентов с надеждой и верой смотрит в будущее страны и с любовью относится к России.

В опросе принял участие 101 человек из разных городов России.

Ранее опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что около 67% россиян считают, что доверять людям нельзя и нужно быть осторожными. При этом лишь 28% участников опроса считают иначе.