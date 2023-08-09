Опрос показал, что россияне не доверяют людям Опрос ФОМ показал, что около 70% россиян не доверяют людям

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Около 67% россиян считают, что доверять людям нельзя и нужно быть осторожными, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). При этом лишь 28% участников опроса считают иначе

По мнению 28% участников опроса, людям можно доверять, 67% (среди молодых – 72%) считают, что с людьми нужно быть поосторожней, — говорится в сообщении.

При этом две трети опрошенных уверены, что людям, окружающих их лично, доверять можно, 34% считают, что в отношениях с людьми своего окружения следует быть осторожными. Половина опрошенных думают, что доверие может восстановиться, если человек приложит к этому усилия. Однако, 39% уверены, что если знакомый разочарует или подведёт их, то они потеряют к нему доверие раз и навсегда.

Отмечается, что в опросе были задействованы 1500 респондентов из трех субъектов России и 104 населенных пунктов. Статистическая погрешность не превысила 3,6%.

Как сообщил ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), число россиян, заявивших об отсутствии друзей, выросло за последнее десятилетие с 11% до 16%. Специалисты провели опрос и выяснили, что у 79% респондентов есть друзья, при этом у людей с высшим образованием этот показатель составляет 82%.