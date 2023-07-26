Стало известно, сколько россиян живут без друзей ВЦИОМ: 16% россиян заявили, что у них нет друзей

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Число россиян, заявивших об отсутствии друзей, выросло за последнее десятилетие с 11 до 16%, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Специалисты провели опрос и выяснили, что у 79% респондентов есть друзья, при этом у людей с высшим образованием этот показатель составляет 82%.

Сегодня друзья есть в жизни большинства россиян — 79%, и этот показатель практически не изменился за десять лет (2013 г. — 80%). Нет друзей у 16% наших соотечественников, таковых стало на 5 п. п. больше с 2013 г. (11%), — говорится в исследовании ВЦИОМ.

Также эксперты ВЦИОМ выяснили, что у большинства грaждан с хорошим материальным положением имеется свой крyг приятелей, в отличие от россиян с материальными трудноcтями (80% против 68%).

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что модель, подразумевающая отсутствие главы семьи, находит все больше поддержки у россиян, большинство которых считают, что можно обойтись без «хозяина в доме». Так, если еще в 2005 году такого мнения придерживались 35% против 38% сторонников патерналистской модели, то теперь об отсутствии необходимости в главе семьи заявляют 68% россиян.