Большинству россиян оказался не нужен глава семьи ВЦИОМ: 68% россиян считают, что можно обойтись без главы семьи

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Модель, подразумевающая отсутствие главы семьи, находит все больше поддержки у россиян, большинство которых считают, что можно обойтись без «хозяина в доме», свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Так, если еще в 2005 году такого мнения придерживались 35% против 38% сторонников патерналистской модели, то с 2017 года консенсусная модель ощутимо преобладает в соотношении 60% против 20%, сообщили на сайте организации.

В наши дни 68% полагают, что можно обойтись без главы семьи: важные решения должны приниматься совместно, а мелкие — в соответствии с существующим разделением обязанностей, — говорится в исследовании.

Особенно изменились взгляды у молодежи. С 2005 года сторонников равноправия среди граждан в возрасте 18-24 лет стало больше в 2,4 раза, в 2023 году их доля возросла до 78%. Сейчас лишь 1% молодых россиян видит главой семьи основного кормильца, и только 3% считает хозяином в доме того, кто лучше ориентируется в ситуации.

За равноправие в семейных отношениях чаще выступают женщины (70% vs. 64% мужчин), молодежь 18-34 лет (18-24 года — 78%, 25-34 года — 74%), россияне со средним образованием и выше (66-70%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (73%), а также предпочитающие интернет телевидению (72%), — отметили социологи.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что 80% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину. При этом около 15,8% опрошенных признались, что не испытывают доверия к главе государства.