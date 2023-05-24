Названо число российских семей с кредитами ВЦИОМ: число российских семей с кредитами выросло почти вдвое с 2009 года

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Число российских семей с кредитами в 2023 году достигло 46%, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. При этом доля россиян с наличием займов у кого-либо из родных выросла почти в два раза с 2009 года, когда показатель составил 26%, а пиковым стал 2017 год, в котором он достиг 58%. После кредитная активность начала снижаться, что социологи связали с «общей социально-экономической стагнацией в период пандемии».

Последний год для России также стал непростым в экономическом плане: санкции, изменения на потребительском рынке, сложности долгосрочного планирования — все это сказалось в том числе и на готовности брать кредиты, — отметили социологи.

Доля семей с тремя кредитами и более, которая в 2020 году составляла 11%, сократилась до 7%.

Исследователи отметили некоторые изменения в социальном портрете заемщиков. Так, за последние 10 лет кредиты стали чаще брать россияне в возрасте от 60 лет. Раньше пожилые граждане оформляли займы в 2,2 раза реже, теперь же сократили отставание до 1,6 раза.

Ранее опрос показал, что каждый четвертый россиянин готов взять кредит на отпуск в этом году. Большинство респондентов при этом заявили о готовности экономить в повседневной жизни ради отдыха.