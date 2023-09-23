Мокрый снег и туман: какой будет погода в России с 25 сентября по 1 октября Синоптик Ильин рассказал о погоде в России на неделе с 25 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал NEWS.ru, какая погода будет в России с 25 сентября по 1 октября. По его словам, во многих регионах страны ожидается теплая сухая погода. В центральной части, на Урале и в Поволжье температура воздуха будет по-прежнему выше климатической нормы, а на юге достигнет 31 градуса. В некоторых городах Сибири пойдет снег. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Какая погода будет в Москве и центральной части России

Александр Ильин сообщил, что на следующей неделе в Москве и на всей территории центральной части России будет преобладать антициклональный характер погоды.

«Температура будет превышать климатическую норму на 2–4 градуса. В дневные часы она будет находиться в пределах от 16 до 21 градуса. Ночные температуры тоже будут достаточно высокие — от 8 до 13 градусов», — сказал Александр Ильин.

По словам синоптика, в Москве ожидаются небольшие дожди в ночь с воскресенья на понедельник, а на неделе днем их практически не предвидится.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где в России пойдут дожди

По словам Александра Ильина, в Санкт-Петербурге с 25 сентября по 1 октября ожидается теплая и сухая погода. В Северной столице днем столбики термометров будут показывать от 14 до 17 градусов. К середине недели воздух прогреется до 20, но к выходным температура начнет снижаться.

Как прогнозирует синоптик, ночи в Петербурге будут более прохладными. Температура будет опускаться до 10–12 градусов, а в Ленинградской области — до 7–11 градусов. По словам синоптика, дожди начнутся в конце недели.

«Антициклон расширяется, и Питер тоже будет под его присмотром находиться. Вся неделя пройдет под эгидой солнца», — уточнил Александр Ильин.

По его словам, обильные осадки ожидаются на северо-западе страны — в Ненецком автономном округе и Республике Коми. Синоптик уточнил, что в эти районы придут северные арктические циклоны.

«Там дожди будут идти в течение всей недели. В Петербурге они начнутся только к вечеру воскресенья, 1 октября», — говорит Александр Ильин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам синоптика, в Приморье в первой половине недели будет умеренная погода. Днем столбики термометров будут показывать от 17 до 22 градусов. В течение недели серьезного понижения температуры не ожидается.

«В районах, удаленных от морей и океанов, температура может подниматься даже до 23–25 градусов. Но некоторое похолодание придет в Приморье в конце недели: в пятницу-субботу там ожидается около 10–12 градусов в дневные часы. Ночью в южных и восточных районах Приморского края будет от 5 до 10 градусов, на границах с Хабаровским краем практически повсеместно будут наблюдаться околонулевые температуры, причем не только в высокогорных районах, но и в долинах», — спрогнозировал Александр Ильин.

Он добавил, что во второй половине недели в регион придут достаточно сильные дожди. В отдельных районах может выпасть до 11 миллиметров осадков.

«Активный циклон быстро покинет Приморский край и уйдет в сторону Сахалина и дальше в Охотское море. Риски подтоплений на этот раз минимальные. Зато в Приморье будет туманно», — рассказал Александр Ильин.

В каких регионах России будет жарко

Как отметил метеоролог, на Черноморском побережье России продолжается бархатный сезон. Там на следующей неделе сохранится теплая сухая погода. Температура воздуха в Краснодарском крае может достигать 31 градуса.

«Но суточный ход температуры будет достаточно большой, где-то около 10–15 градусов, то есть по ночам там будет примерно 15–19 градусов», — уточнил синоптик.

Он добавил, что температура воды в Черном море до 1 октября будет держаться на отметке 25 градусов.

По словам синоптика, в горных районах юга начнутся дожди. «Несмотря на осадки, температура воздуха там сохранится на достаточно высоком уровне», — сказал он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Где в России может пойти снег

Александр Ильин отметил, что теплая и сухая погода установится на следующей неделе в Приволжском федеральном округе, на Среднем и Южном Урале. Там, как и в Центральной России, будет сохраняться спокойная погода без существенных осадков. Максимальные температуры на этих территориях ожидаются достаточно высокие: синоптик сообщил, что воздух там прогреется до 14–19 градусов, а в отдельные дни в Челябинской и Курганской областях и до 20 градусов. Однако на севере Урала будет холоднее.

«Небольшие дожди во вторник и в пятницу будут идти на Среднем Урале и на севере Урала, на Ямале, в Ханты-Мансийском автономном округе. Там в ночные часы может быть даже дождь с мокрым снегом. Ночные температуры будут от 0 до −3 градусов. Днем тоже холодно. В этих регионах мокрый снег может идти и в дневные часы», — рассказал Александр Ильин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каких регионах России будет холодно

Александр Ильин рассказал, что в Сибири на следующей неделе выпадет много осадков. В северных районах пойдет снег, на юге ожидается снег с дождем. Такая погода будет не только в высокогорных районах, но и в предгорье.

«В Красноярском крае начало недели будет очень холодным: дневная температура на юге региона опустится до 5–8 градусов. Туда придет холодный арктический воздух с Таймыра. Однако к середине недели в Красноярске потеплеет до 15 градусов», — рассказал Александр Ильин.

Он добавил, что холодные воздушные массы из Красноярского края пойдут на юго-восток, поэтому к среде погода на озере Байкал поменяется. Там дневная температура будет держаться в районе 5–7 градусов, а ночная — 0–2 градусов.

«В высокогорных районах ожидаются слабые заморозки и мокрый снег с дождем. А с середины недели, даже ближе к концу, потеплеет где-то до 16 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, температура воздуха в регионе будет ниже климатической нормы на 4 градуса. Однако холода на юге Сибири продержатся недолго — около пяти дней.

В северных регионах Дальнего Востока на следующей неделе тоже ожидается снег, добавил Александр Ильин. На Чукотке он будет идти практически всю первую половину недели, потом осадки прекратятся. В Якутии снег выпадет ближе к выходным. По словам синоптика, он ожидается не только по ночам, но и в дневные часы.

«Там будут достаточно низкие температуры, местами морозы. В центре Якутии ночью около 0 градусов, может быть слабый минус, а днем — от 6 до 11 градусов. А в Оймяконе, например, ночью будет от −3 до −8 градусов, а днем — от 2 до 7 градусов», — сообщил Александр Ильин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Читайте также:

Садовод посоветовала, как подготовить огород к закрытию дачного сезона

Россиянам дали совет, какие вина следует пить в жару и в мороз

Когда первый снег выпадет в Москве и Петербурге, ждать ли его в сентябре