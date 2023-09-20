«Газпром» приостанавливает прокачку газа по «Силе Сибири»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Газпром» приостанавливает транспортировку топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщается в Telegram-канале корпорации. Как отмечается, мера временная и связана с профилактическими работами. Подача будет восстановлена 27 сентября.

С 21 по 27 сентября на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена, — говорится в сообщении.

Как отмечается, профилактические работы в системе газопровода предусмотрены договором купли-продажи газа по «восточному маршруту» между «Газпромом» и китайской компанией CNPC. Они проводятся два раза в год — весной и осенью.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности ускорения строительства трубопровода «Сила Сибири — 2». По его словам, российская энергетическая промышленность защищена от внешних шоков в энергетике, а также сохраняет ключевые позиции в этой отрасли.

До этого глава государства также заявлял, что практически все параметры по проекту «Сила Сибири — 2» согласованы. По этому маршруту из России через Монголию в Китай будет поступать не менее 50 млрд кубометров топлива.

Протяженность газовой трубы составит 6,7 тысяч км, из которых 2,7 тыс. км пройдут по российской территории. Трубопровод может стать для России фактической заменой подорванного «Северного потока — 2».