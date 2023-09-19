Россиянам рассказали о преимуществах отдыха в бархатный сезон Блогер Ансталь: отдых на море осенью является наиболее приоритетным для здоровья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На многих курортах осенью отмечается резкий спад туристов, из-за чего можно более комфортно отдохнуть, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, сентябрь и октябрь наиболее приоритетны для здоровья, поэтому в бархатный сезон наиболее популярны пляжные направления и оздоровительные курорты.

Сентябрь и октябрь наиболее приоритетны для здоровья, поэтому туристы выбирают пляжные направления и оздоровительные курорты. Также осенью стоимость туров значительно снижается по сравнению с летним периодом. Бессменным лидером для российских туристов остается Турция, там сохраняется жаркая погода, теплая вода в море. В Египте жара, наоборот, спадает, из-за чего цены начинают постепенно расти, однако это направление все равно пользуется спросом. Также советую рассмотреть для поездки Арабские Эмираты, — рассказала Ансталь.

Блогер отметила, что полет в Кубу сейчас занимает 14 часов, но многие выбирают и это направление. Туристов привлекают белоснежные пляжи, экзотическая кухня и колорит, который сделает поездку еще интереснее.

Ранее Ансталь рассказала, что самой популярной страной для отдыха за границей в этом году стала Турция, это тенденция сохранится и в бархатный сезон. По ее словам, интерес россиян продолжает расти к таким направлениям, как Египет и Арабские Эмираты.

Из отечественных курортов блогер выделила Сочи, Анапу, Крым и Геленджик. Также она посоветовала посетить осенью Минеральные воды, Алтай и Калининград. Эти места не относятся к морским направлениям, однако они также популярны у туристов и весьма бюджетные.