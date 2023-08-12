Россиянам дали совет, какие вина следует пить в жару и в мороз Роскачество: в жару на банкет нужно закупать белое вино, а в холод — красное

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Летом для банкета следует покупать больше белого вина — оно должно составлять по меньшей мере 60% от общего количества алкоголя, рассказали РИА Новости в Роскачестве. При этом в холодное время года картина должна меняться с точностью до наоборот, зимой предпочтение следует отдавать красному вину, подчеркнули специалисты.

Важно учесть время года, когда проходит мероприятие. В жаркую летнюю погоду стоит предусмотреть больше белого вина — примерно 60% от общего количества без учета аперитива, в холодное время года — больше красного, — пояснил руководитель экспертной группы «Винного гида России» Артур Саркисян.

По его словам, если в банкете участвуют 20–30 человек, подбору вина и его сочетанию с едой стоит уделить больше внимания, при этом сами вина могут быть более сложными. Если же на банкете ожидается 200–300 гостей, главная задача здесь — правильно подобрать количество вина и предложить при этом «некий универсальный вкус ассортимента».

Рассчитывать количество вина предлагается по принципу «Один человек — одна бутылка» и иметь порядка 20% в резерве. При этом в выборе белых вин к рыбным закускам следует предусмотреть что-то легкое, например, совиньон блан или пино гри, а к основному рыбному блюду можно подать более сложное вино, например, выдержанное шардоне. Такого же принципа следует придерживаться и с мясным столом.

Что касается полусладких вин, то их эксперты советуют заменить игристым брютом. Они подчеркивают, что в российских брютах достаточно высокий уровень остаточного сахара, который соответствует уровню полусухих вин. Кроме того, любителям «послаще» можно предложить вино из ароматических сортов винограда.

Ранее заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев предупредил, что домашние настойки, вопреки распространенному убеждению об их натуральности и качестве, могут быть изготовлены на метиловом спирте. Химик уточнил, что этиловый спирт также не всегда качественный: он может оказаться непригодным для пищевого применения. В связи с этим делать настойки и наливки дома лучше на купленном в магазине алкоголе.