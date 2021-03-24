Мишустин: Россия избежала взрывного роста заболеваемости COVID-19

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Россия избежала взрывного роста заболеваемости COVID-19, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время беседы с участниками расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора. По его словам, ситуация с новым коронавирусом в РФ стабилизируется, пройден самый сложный этап.

Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных. Снизить нагрузку на медицинские организации. Мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь, — цитирует политика РИА Новости.

Глава кабмина добавил, что несмотря на пандемию, ведомство продолжило работать по всем направлениям, в частности, служба обновила все нормативные ведомственные акты, регламентирующие деятельность разных отраслей. Мишустин также обратил внимание на необходимость развития санитарно-эпидемиологической службы. По его словам, руководство страны занимается модернизацией лабораторий. Мишустин также призвал Роспотребнадзор создавать современные тест-системы по выявлению мутаций COVID-19.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Афины на празднование 200-летия начала греческой национально-освободительной революции. На приёме у президента европейской страны Катерины Сакелларопулу он обменялся парой фраз принцем Уэльским Чарльзом. Помимо этого, чиновник встретился с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.