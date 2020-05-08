Мишустин поздравил ветеранов с 75-летием Победы

https://static.news.ru/photo/ac64565c-91e6-11ea-b630-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил ветеранов с Победой в Великой Отечественной войне. Телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Нет в России такой семьи, которой бы не коснулась эта страшная война. Победа далась нашей стране дорогой ценой. Память о героизме и мужестве тех, кто сокрушил фашизм, бережно хранят все поколения, передают своим детям и внукам, — подчеркнул премьер.

Премьер пожелал ветеранам здоровья, добра и благополучия.По его словам, 9 мая навсегда останется в памяти людей днём, когда слились воедино «радость Победы, горечь потерь, гордость за беспримерный подвиг».

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поздравил россиян и пообещал широко отметить 75-летие Победы после окончания пандемии коронавируса.