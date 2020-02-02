https://static.news.ru/photo/9beda124-45ca-11ea-9542-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Забайкальские медики предоставили гражданину Китая, находящемуся в краевой инфекционной больнице Читы, результаты положительных анализов на новый коронавирус. Процедуры завершились вечером 1 февраля, а с документами уроженец КНР ознакомился на следующий день, рассказали представители регионального Минздрава.

Во время прохождения полного курса лечения мужчина будет находиться в изолированном медицинском боксе под присмотром медицинских работников, — цитирует чиновников ТАСС.

Накануне госпитализированный в Забайкалье гражданин КНР Ван Юньбинь, у которого медики диагностировали коронавирус, пожаловался на качество медобслуживания в России. По его словам, о том, что он болен, он узнал из китайских новостей, а получить какую-либо информацию от врачей ему не удалось. Мужчина переживает, что если ему потребуется экстренная помощь, в больнице не смогут своевременно оказать её.

Он подчеркнул, что за неделю у него брали кровь около шести раз, но он не получил результата ни одного анализа. Мужчина добавил, что проходит лечение в изолированном боксе, однако кроме кашля его ничего не беспокоит.

Российские медики ответили, что житель КНР получает всё необходимое. В палате проводится трёхразовая уборка. Пациента кормят четыре раза в день.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число погибших от пневмонии нового типа в Китае составило 304 человека. По последним данным, количество инфицированных увеличивается каждый час и достигло уже 14,3 тысячи человек. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.