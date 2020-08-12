Минздрав РФ анонсировал доплаты медикам за выявление рака на ранних стадиях

https://static.news.ru/photo/d129059e-dc7a-11ea-bc85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские медработники начнут получать по 1 тыс. рублей за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации. Это может стать мотивацией для более внимательных осмотров пациентов и для выявления злокачественных опухолей на ранних стадиях, рассказал 12 августа глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время брифинга.

Тем самым мы вводим новый формат заинтересованности медицинского работника для более качественного, тщательного осмотра пациента и мотивации для раннего выявления <...> Есть бремя неинфекционных заболеваний, в том числе онкологических, — цитирует чиновника агентство ТАСС.

Он добавил, что соответствующий приказ Минздрава подписан и зарегистрирован в Министерстве юстиции за номером 682. Политик отметил, что инициатива является инновацией в российской системе. По мнению Мурашко, выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии играет важную роль в успешном лечении.

Заболевшие онкологией чаще всего уходят из жизни в течение года после диагностики в Чукотском автономном округе (35,4%), Якутии (28,8%) и Хакасии (28,4%). С такими данными Минздрава за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Вместе с тем в число первых по показателю попали такие регионы, как Кемеровская (27,7%) и Тульская (27,4%) области. В свою очередь наименьшая одногодичная летальность страдающих раком наблюдается в Московской области (13,4%), Чечне (15%), Ленинградской области (15,2%), Республике Алтай (16%) и Тюменской области (16,6%). В целом по стране в течение года умирают 21,3% заболевших онкологией. Это меньше, чем в 2018 году (22,2%).

Ранее главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что генетика, клеточные мутации и вредные привычки в разной мере могут повлиять на появление и развитие онкологических заболеваний.

В частности, генетической склонностью к онкологическим заболеваниям можно объяснить только около 15% случаев появления злокачественных новообразований, а курение повышает риск появления нескольких локализаций рака в 30 раз. Серьёзную роль при расчёте риска появления онкологических заболеваний играет и возраст. Так, после 65 лет каждые пять лет на 10% увеличивается количество клеточных мутаций, с которыми иммунитет уже не может справиться.