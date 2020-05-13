Минздрав прокомментировал статью FT о смерти пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/ef0cda32-94fd-11ea-9c12-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosminzdrav.ru

При анализе роста летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции необходимо учитывать то, что причиной смерти могут стать и другие заболевания. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Таким образом ведомство прокомментировало публикацию британской газеты Financial Times . Автор публикации утверждает, что число жертв коронавируса в России может превышать официальные данные на 70%. В ответ на это во вторник вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что российские власти не манипулирую данными по смертности от COVID-19. По её данным летальность от коронавируса в РФ на самом деле в 7,6 раза ниже, чем в среднем по миру.

Анализируя рост смертности необходимо учитывать, что даже в тех случаях, когда новая коронавирусная инфекция диагностируется, первоначальной причиной смерти могут являться другие состояния, например, острая сосудистая патология, другие острые заболевания, а также внешние причины, — цитирует Минздрав ТАСС.

В ведомстве отметили, что при установлении причины смерти медики руководствуются правилами «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра». В случаях с коронавирусом врачи используют «Международные методическими рекомендации по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти».

При этом патологоанатомы выносят окончательный диагноз после завершения гистологического исследования и получения результатов лабораторных исследований. Кроме того, проводится консультирование наблюдений ведущим специалистом по инфекционной патологии субъекта РФ, а при необходимости — и ведущими специалистами страны из числа членов рабочей группы главного патологоанатома Минздрава России.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу создания «горячих линий» в регионах по вопросам выплаты стимулирующих надбавок медработникам, деятельность которых непосредственно связана с оказанием помощи больным COVID-19.