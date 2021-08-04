Минсельхоз: урожай арбузов и дынь вырос на 20%

В этом году урожай бахчевых может превысить показатели прошлого года на 20,8%, это 700 тысяч тонн. При этом посевные площади в этом году были увеличены лишь на 3,2%. Об этом журналистам «Известий» сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

В этом сезоне погодные условия в стране благоприятствовали производству арбузов и дынь, высокие температуры и жара перемежались с дождём, что позитивно сказалось на урожае. Основные производители бахчевых в России сосредоточены в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, — заявила газете глава аналитического агентства Fruit news Ирина Козий.

При этом в министерстве считают, что на высокую урожайность повлияли и фермеры, которые совершенствовали свои подходы к технологиям возделывания. В материале газеты также отмечается, что спрос на бахчевые культуры в этом году вырос на 70%. В среднем в Москве стоимость арбузов колеблется в районе 35–45 рублей за один килограмм.

Ранее маркетолог Екатерина Дворникова рассказала о том, какими должны быть хорошие арбузы и на что надо обращать внимание при выборе ягоды. Эксперт отметила, что спелый арбуз должен иметь глянцевую поверхность.