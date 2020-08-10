Медики выявили 4945 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки

https://static.news.ru/photo/c40922a2-dba5-11ea-8417-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впервые с 23 апреля 2020 года количество новых заболевших COVID-19 в РФ за сутки не превысило 5 тысяч. За минувшие 24 часа зарегистрировано 4945 пациентов в 84 регионах, из них 1 403 гражданина (28,4%) переносят недуг без клинических симптомов.

За всё время пандемии в РФ зафиксировали 897 599 заражённых в 85 субъектах. Также за сутки скончались 130 человек с подтверждённым COVID-19. За весь период в РФ от коронавируса умер 15 131 человек, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

В настоящее время в мире разрабатывается более 200 вакцин от коронавируса. Шесть из них проходят клинические испытания. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, будущая вакцина должна быть доступна всем и стать общественным благом.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина против коронавируса, разработанная НИЦ имени Гамалеи, находится на финальном этапе испытаний. В ближайшие дни она уже пройдёт регистрацию. Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев. По его словам, первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди.