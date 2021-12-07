В России выявили 31 096 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявлено 31 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них у 7,2% болезнь протекала бессимптомно. Также за сутки было зафиксировано 1182 летальных исхода, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Наибольшее число заболевших было по-прежнему в Москве (2573), Московской области (2208) и Санкт-Петербурге (2381). Общее число заражённых с начала пандемии достигло 9 864 845 человек. Погибших — 283 644.

Также за последние 24 часа от коронавируса в стране излечились 34 615 человек.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 7 декабря было подтверждён 266 445 771 случай коронавируса, за сутки прирост составил 574 152 случая.

Ранее стало известно, что у двух прибывших из ЮАР россиян анализ подтвердил наличие «омикрон»-штамма.

Профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заметил, что предотвратить появление «омикрон»-штамма коронавируса в России было невозможно, потому что он отличается повышенным уровнем заразности. Пока рано говорить о том, насколько опасен новый вариант COVID-19, его распространение пока небольшое. На данный момент, по его словам, главный враг населения — «дельта», которая убивает людей.