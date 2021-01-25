Мать Навального завела аккаунты в социальных сетях

https://static.news.ru/photo/dd50ae46-5e4b-11eb-b09c-fa163e074e61_660.jpg Людмила Навальная Фото: navalnayalyudmila/instagram.com

Мама оппозиционного блогера Алексея Навального Людмила зарегистрировалась в соцсетях Twitter и Instagram. В своём первом посте она выложила архивную фотографию, на которой изображён также отец семейства Анатолий вместе с сыновьями Алексеем и Олегом.

На снимке Лешка, Олег (младший брат), я и Толя (папа Лёши и Олега, мой муж), — подписала Людмила Навальная первое фото в Instagram.

Она разместила эту же фотографию и на созданной странице в Twitter, где также рассказала, что решила зарегистрироваться в двух социальных сетях, и отметила, что пока ей всё нравится.

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Как сообщал NEWS.ru, жена оппозиционера Алексея Навального Юлия и его мать Людмила Ивановна посетили акцию протеста в Москве 23 января. При этом Юлию Навальную задержали в ходе мероприятия и доставили в отдел полиции, её отпустили ближе к вечеру.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Люди выступили против задержания оппозиционера, которое произошло 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом.

Ранее его приговорили к 3,5 года условно. При этом он должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако из-за долгого лечения за границей он не мог это сделать. В связи с этим прокуратура хочет заменить ему условный срок на реальный.