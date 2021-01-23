Юлию Навальную отпустили из полиции

https://static.news.ru/photo/fb198506-5d92-11eb-83fc-fa163e074e61_660.jpg Юлия Навальная Фото: yulia_navalnaya/instagram.com

Жену оппозиционера Алексея Навального выпустили из московского отдела полиции «Сокол», куда её доставили после участия в несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве.

Юлию Навальную отпустили из ОВД, — сообщил РИА Новости информированный источник.

По данным «ОВД-Инфо», в российских городах полицейские задержали уже 1614 участников незаконных протестных акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В отделения МВД Москвы доставлены уже 513 протестантов, на втором месте по числу задержанных — Санкт-Петербург (212), на третьем — Новосибирск (92).

Журналисты Reuters утверждают, что в Москве 23 января на митинг вышли 40 тысяч человек. В МВД говорят, что митингующих не более четырёх тысяч.

Как писал NEWS.ru, сотрудники силовых ведомств оцепили территорию вокруг московского следственного изолятора «Матросская Тишина», в котором в данный момент находится Навальный.

Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту.

В субботу во многих российских городах проходят акции протеста в поддержку Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.