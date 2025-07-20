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20 июля 2025 в 11:44

Марков назвал главную причину новых санкций Евросоюза против России

Политолог Марков: Европа новыми санкциями пытается сорвать переговоры РФ и США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европа пытается сорвать переговоры об улучшении отношений между РФ и Соединенными Штатами, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, поэтому 18-й пакет санкций ЕС против России вводит особо жесткие санкции против Российского фонда прямых инвестиций и его главы Кирилла Дмитриева.

Европейским ястребам войны и врагам мира очень не нравится большая роль, которую играет Кирилл Дмитриев в диалоге США и России. Европа, ударив по Дмитриеву, ударила по [президенту РФ Владимиру] Путину и по [президенту США Дональду] Трампу. Враги мира и негодяи всегда не любят тех, кто за мир и дружбу между народами. Мы привыкли к этой ненависти, — написал он.

Послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России после двух месяцев дискуссий. В ближайшие часы его должен утвердить Совет ЕС, после чего рестрикции вступят в силу.

Также стало известно, что европейские страны в рамках нового санкционного пакета заменили отключение от международной платежной системы SWIFT подпавших под ограничения российских банков на полный запрет трансакций с ними. Также ЕС включил в список рестрикций новые финансовые организации из России.

Сергей Марков
Россия
Владимир Путин
Дональд Трамп
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