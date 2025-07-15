Манная запеканка из детства — скучно? Нет, это просто нереально вкусно!

Манная запеканка из детства — скучно? Нет, это просто нереально вкусно!

Запеканка из манной каши — одно из тех блюд, которое многие помнят с детсадовских лет. Манную кашу не всегда любили, а вот запеканка из нее нравилась почти всем. Почему? Потому что это уже не просто размазня в тарелке, а настоящий пирог с нежной текстурой и приятной корочкой.

Ингредиенты

Манная крупа — 90 г

Молоко — 225 г

Вода — 225 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Растительное масло — для смазки формы

Сметана — 30 г

Приготовление

В кастрюлю влейте молоко и воду, доведите до кипения. Постепенно всыпьте манку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Варите на медленном огне до загустения, добавьте сахар и продолжайте мешать. Снимите кашу с огня, остудите до теплого состояния (для ускорения поместите кастрюлю в холодную воду). Взбейте яйцо и аккуратно введите его в теплую кашу, тщательно перемешайте. Смажьте форму растительным маслом и присыпьте манной крупой. Выложите массу в форму, разровняйте поверхность. Сверху равномерно распределите сметану, можно сделать узоры ложкой. Выпекайте при 180 °C около 30 минут до румяной корочки. При необходимости накройте фольгой, чтобы запеканка не подгорела. Полностью остудите запеканку, чтобы она держала форму и хорошо резалась.

Подавайте с любимым фруктовым джемом или сладким соусом. Например, кизиловый джем с легкой кислинкой прекрасно оттенит сладость манной запеканки.

Этот простой рецепт позволит вам вернуть вкус детства и удивить семью нежной домашней выпечкой.

Знаете, что я люблю больше всего? Когда простое блюдо выглядит как ресторанное! Этот рулет — именно такой случай: минимум усилий, а результат восхищает.