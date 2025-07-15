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15 июля 2025 в 17:00

Манная запеканка из детства — скучно? Нет, это просто нереально вкусно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеканка из манной каши — одно из тех блюд, которое многие помнят с детсадовских лет. Манную кашу не всегда любили, а вот запеканка из нее нравилась почти всем. Почему? Потому что это уже не просто размазня в тарелке, а настоящий пирог с нежной текстурой и приятной корочкой.

Ингредиенты

  • Манная крупа — 90 г
  • Молоко — 225 г
  • Вода — 225 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Растительное масло — для смазки формы
  • Сметана — 30 г

Приготовление

  1. В кастрюлю влейте молоко и воду, доведите до кипения.
  2. Постепенно всыпьте манку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.
  3. Варите на медленном огне до загустения, добавьте сахар и продолжайте мешать.
  4. Снимите кашу с огня, остудите до теплого состояния (для ускорения поместите кастрюлю в холодную воду).
  5. Взбейте яйцо и аккуратно введите его в теплую кашу, тщательно перемешайте.
  6. Смажьте форму растительным маслом и присыпьте манной крупой.
  7. Выложите массу в форму, разровняйте поверхность.
  8. Сверху равномерно распределите сметану, можно сделать узоры ложкой.
  9. Выпекайте при 180 °C около 30 минут до румяной корочки. При необходимости накройте фольгой, чтобы запеканка не подгорела.
  10. Полностью остудите запеканку, чтобы она держала форму и хорошо резалась.

Подавайте с любимым фруктовым джемом или сладким соусом. Например, кизиловый джем с легкой кислинкой прекрасно оттенит сладость манной запеканки.

Этот простой рецепт позволит вам вернуть вкус детства и удивить семью нежной домашней выпечкой.

Знаете, что я люблю больше всего? Когда простое блюдо выглядит как ресторанное! Этот рулет — именно такой случай: минимум усилий, а результат восхищает.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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