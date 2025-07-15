Манная запеканка из детства — скучно? Нет, это просто нереально вкусно!

Запеканка из манной каши — одно из тех блюд, которое многие помнят с детсадовских лет. Манную кашу не всегда любили, а вот запеканка из нее нравилась почти всем. Почему? Потому что это уже не просто размазня в тарелке, а настоящий пирог с нежной текстурой и приятной корочкой.
Ингредиенты
- Манная крупа — 90 г
- Молоко — 225 г
- Вода — 225 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Растительное масло — для смазки формы
- Сметана — 30 г
Приготовление
- В кастрюлю влейте молоко и воду, доведите до кипения.
- Постепенно всыпьте манку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.
- Варите на медленном огне до загустения, добавьте сахар и продолжайте мешать.
- Снимите кашу с огня, остудите до теплого состояния (для ускорения поместите кастрюлю в холодную воду).
- Взбейте яйцо и аккуратно введите его в теплую кашу, тщательно перемешайте.
- Смажьте форму растительным маслом и присыпьте манной крупой.
- Выложите массу в форму, разровняйте поверхность.
- Сверху равномерно распределите сметану, можно сделать узоры ложкой.
- Выпекайте при 180 °C около 30 минут до румяной корочки. При необходимости накройте фольгой, чтобы запеканка не подгорела.
- Полностью остудите запеканку, чтобы она держала форму и хорошо резалась.
Подавайте с любимым фруктовым джемом или сладким соусом. Например, кизиловый джем с легкой кислинкой прекрасно оттенит сладость манной запеканки.
Этот простой рецепт позволит вам вернуть вкус детства и удивить семью нежной домашней выпечкой.
Знаете, что я люблю больше всего? Когда простое блюдо выглядит как ресторанное! Этот рулет — именно такой случай: минимум усилий, а результат восхищает.