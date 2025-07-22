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22 июля 2025 в 08:45

Лучше омлета и драников! Кабачковые лепешки с сыром и зеленью — вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые лепешки с сыром и зеленью — вкуснее оладий! Лето — время кабачков, и если вам надоели привычные оладьи, попробуйте эти нежные лепёшки с хрустящей корочкой. Сыр тянется, зелень ароматно пахнет, а кабачки делают блюдо сочным, без лишней маслянистости. Идеально к завтраку или как лёгкий ужин с йогуртовым соусом!

Молодые кабачки (2 шт.) трём на крупной тёрке, солим и оставляем на 10 минут, затем отжимаем сок. Добавляем 100 г тёртого сыра (сулугуни или чеддер), пучок рубленой зелени (укроп + петрушка), 2 яйца и 3 ст. л. муки. Тесто должно быть густым, как на оладьи.

Разогреваем сковороду с маслом, выкладываем ложкой лепёшки, обжариваем на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Секрет хруста — не мешать тесто лишний раз и не накрывать сковороду крышкой. Подаём сразу, пока сыр тянется!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

лепешки
кабачки
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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