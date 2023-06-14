Лекарства могут подорожать на 20%: кто виноват, как теперь лечиться Аптеки пообещали поднять цены, если государство ограничит им маркетинговые бонусы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аптечные сети предупредили о возможном подорожании лекарств на 20%. Действительно ли аптеки могут поднять цены, каких препаратов это коснется и стоит ли беспокоиться покупателям — в материале NEWS.ru.

Что такое маркетинговый бонус

Все началось с законопроекта, внесенного в Госдуму 2 мая 2023 года депутатами фракции «Справедливая Россия». Они предлагают ограничить аптекам маркетинговые бонусы, которые производитель платит сетям за продвижение его лекарств: заметное место на витрине, рекомендации покупателям и прочее. В тексте законопроекта предлагается ограничить эти суммы, чтобы они составляли 5% от стоимости проданного товара.

Депутаты проводят аналогию с поставщиками продовольственных товаров — для них уже установлен такой же лимит вознаграждения, а за его превышение предусмотрена административная ответственность.

В пояснительной записке к документу говорится, что в некоторых случаях выплаты за продвижение достигают 30% и занимают «заметную долю в общей выручке аптечных сетей». Авторы инициативы приводят в качестве довода за принятие законопроекта мнения сотрудников аптек, которые «относятся к вознаграждениям крайне негативно».

Представители сетей пригрозили возможным подорожанием лекарств на 20%, если законопроект вступит в силу.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На какие лекарства вырастут цены

Речь идет о препаратах, которые не входят в список жизненно важных.

Эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина в разговоре с NEWS.ru назвала предупреждения аптечных сетей «шантажом». По ее словам, в повышении цен на препараты вне списка «жизненно необходимых (цены на которые ограничены государством. — NEWS.ru) нет ничего страшного». У лекарств с определенным действующим веществом, которые входят в перечень, есть и более дорогие аналоги.

«Вот человек привык, например, покупать не парацетамол, а что-то более дорогое с таким же составом. Только это ему помогает, потому что никто не отменял эффект плацебо. И если он будет говорить, что этот аналог не поможет ему, он ему действительно может не помочь», — отметила эксперт.

По словам Булыгиной, всегда можно найти дешевый препарат из списка жизненно важных и обойтись без аналогов, цены на которые могут вырасти.

Нужны ли аптекам бонусы от производителей

Как подчеркнула Ирина Булыгина, на данный момент бонусные схемы для сетей очень привлекательны, потому что «там нет сейчас доходности». Она обратила внимание, что аптечная розница — «это не базар, а социально ответственный бизнес», поэтому «нужно приводить ее в чувство».

По мнению эксперта, депутаты решили ограничить маркетинговые вознаграждения в аптечных сетях, потому что этот процесс напоминает им «схему взятки».

«Если на простом примере рассмотреть, что такое бонус? Это взятка — я тебе заплачу, ты у меня возьмёшь товар, ты его точно продашь. Как ты его продаешь, меня не интересует, главное — я заработаю свои деньги. Аптека говорит: «Хорошо, я точно получу сразу свои 20%, я положу этот препарат в прикассовую зону, я точно знаю, сколько упаковок в договоре прописываю, сколько упаковок в месяц надо продать. Только потребителю плохо, потому что ему навязывают тот препарат, который может быть ему не нужен», — считает она.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему аптеки против предложения депутатов

Директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова говорит, что неправильно называть прогнозы аптек угрозами.

«На практике этот законопроект может привести не к удешевлению препаратов, как обещается, а к их подорожанию. Рентабельность аптечного бизнеса в последнее время стремится к нулю. В таком случае маркетинговые контракты, которые заключаются между фармацевтическими производителями и аптечными сетями, помогают рынку, сохраняют цену для потребителя, позволяют аптекам не использовать всю разрешенную наценку», — поясняет она.

По словам Пресняковой, некорректно называть маркетинговые договоры между аптекой и производителем бонусами, так как они «включают продвижение препарата, обучение фармацевта, выкладку, возможные акции в аптеках».

«Это маркетинг в чистом виде. Во многих странах фармацевтические услуги, которые оказывает аптека, частично оплачивает государство. У нас на себя это взяли производители. Они инициируют этот процесс и работают в одной связке с аптеками», — говорит она.

Преснякова заключила, что аптечный бизнес — один из самых зарегулированных в стране и нуждается в поддержке и решении актуальных проблем, а не в дополнительных трудностях.

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