Латте без кофемашины? Да, это реально — рецепт, который удивит всех

Многие считают, что латте можно приготовить только с помощью кофемашины. Но это не совсем так — на самом деле сделать вкусный и сливочный латте вполне возможно и в домашних условиях, даже без специальной техники.
Что понадобится
- 30 г зерен арабики
- 150 мл воды
- 400 мл молока жирностью 2,5–3,2%
- По желанию — 1–2 ч. л. сахара
Если есть возможность использовать эспрессо — отлично. Если нет, подойдет крепкий кофе из турки или гейзерной кофеварки.
Пошаговый рецепт домашнего латте без кофемашины
- Обжарьте зерна.
На сухой сковороде слегка прогрейте зерна арабики, чтобы они раскрыли аромат.
- Смелите кофе.
Перемелите зерна до состояния пудры.
- Заварите напиток.
Приготовьте крепкий кофе любым удобным способом.
- Подогрейте молоко.
Нагрейте до +60 °C, но не доводите до кипения.
- Вспените молоко.
Воспользуйтесь венчиком, френч-прессом или блендером, чтобы добиться воздушной текстуры.
- Соберите напиток.
Обдайте чашку кипятком. Сначала влейте вспененное молоко, затем — горячий кофе.
- Добавьте вкус.
При желании можно посыпать напиток корицей, добавить сироп или немного сахара.
Готово! Такой латте порадует не только вкусом, но и атмосферой уюта, которую он создает. И всё это — без кофемашины.
Знаете, что я люблю больше всего? Когда простое блюдо выглядит как ресторанное! Этот рулет — именно такой случай: минимум усилий, а результат восхищает.