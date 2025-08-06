Латте без кофемашины? Да, это реально — рецепт, который удивит всех

Латте без кофемашины? Да, это реально — рецепт, который удивит всех

Многие считают, что латте можно приготовить только с помощью кофемашины. Но это не совсем так — на самом деле сделать вкусный и сливочный латте вполне возможно и в домашних условиях, даже без специальной техники.

Что понадобится

30 г зерен арабики

150 мл воды

400 мл молока жирностью 2,5–3,2%

По желанию — 1–2 ч. л. сахара

Если есть возможность использовать эспрессо — отлично. Если нет, подойдет крепкий кофе из турки или гейзерной кофеварки.

Пошаговый рецепт домашнего латте без кофемашины

Обжарьте зерна.

На сухой сковороде слегка прогрейте зерна арабики, чтобы они раскрыли аромат. Смелите кофе.

Перемелите зерна до состояния пудры. Заварите напиток.

Приготовьте крепкий кофе любым удобным способом. Подогрейте молоко.

Нагрейте до +60 °C, но не доводите до кипения. Вспените молоко.

Воспользуйтесь венчиком, френч-прессом или блендером, чтобы добиться воздушной текстуры. Соберите напиток.

Обдайте чашку кипятком. Сначала влейте вспененное молоко, затем — горячий кофе. Добавьте вкус.

При желании можно посыпать напиток корицей, добавить сироп или немного сахара.

Готово! Такой латте порадует не только вкусом, но и атмосферой уюта, которую он создает. И всё это — без кофемашины.

Знаете, что я люблю больше всего? Когда простое блюдо выглядит как ресторанное! Этот рулет — именно такой случай: минимум усилий, а результат восхищает.