Куриные кармашки уплетают на ура — вся хитрость в сочной начинке

Куриные кармашки с сырной начинкой — блюдо, которое исчезает со стола мгновенно. Сочная курочка, расплавленный сыр и ароматные овощи. Просто, быстро и очень вкусно.
Ингредиенты:
- куриное филе — 2 шт.;
- сыр маасдам — 50 г;
- творожный сыр — 1 ст. л.;
- помидор — 1 шт.;
- шпинат — горсть;
- чеснок — 1 зубчик;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль, специи — по вкусу.
Приготовление:
- Филе надрезать как карман.
- Смешать сыры, помидор, шпинат и чеснок.
- Начинить курицу, закрепить зубочисткой.
- Обжарить на масле до готовности.
Подавать горячими. Нежные, сочные и очень вкусные — такие кармашки понравятся всем!
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