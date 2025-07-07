Куриные кармашки уплетают на ура — вся хитрость в сочной начинке

Куриные кармашки уплетают на ура — вся хитрость в сочной начинке

Куриные кармашки с сырной начинкой — блюдо, которое исчезает со стола мгновенно. Сочная курочка, расплавленный сыр и ароматные овощи. Просто, быстро и очень вкусно.

Ингредиенты:

куриное филе — 2 шт.;

сыр маасдам — 50 г;

творожный сыр — 1 ст. л.;

помидор — 1 шт.;

шпинат — горсть;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

Филе надрезать как карман. Смешать сыры, помидор, шпинат и чеснок. Начинить курицу, закрепить зубочисткой. Обжарить на масле до готовности.

Подавать горячими. Нежные, сочные и очень вкусные — такие кармашки понравятся всем!

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