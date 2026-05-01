Котлеты, от которых все молчат за столом — кабачок творит магию и делает их нереально сочными

Когда привычные котлеты уже не радуют, стоит добавить один простой ингредиент — и результат приятно удивит. Кабачок делает фарш мягче, а сами котлеты получаются сочными и легкими. Отличный способ обновить ужин без лишних затрат.

Ингредиенты:

свиной фарш — 500 г;

кабачок — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

панировочные сухари — 100 г;

манка — 2 ст. л.;

растительное масло — 2-3 ст. л.;

петрушка — несколько веточек;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Приготовление

Кабачок натрите на крупной терке и слегка отожмите лишний сок. Смешайте его с яйцами и манкой, дайте массе немного постоять, чтобы она загустела. Затем соедините с фаршем, добавьте нарезанную зелень, соль и перец, хорошо перемешайте.

Сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях и выложите на разогретую сковороду с маслом. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и доведите до готовности.

В итоге получаются мягкие сочные котлеты, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть.

