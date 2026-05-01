Котлеты, от которых все молчат за столом — кабачок творит магию и делает их нереально сочными

Когда привычные котлеты уже не радуют, стоит добавить один простой ингредиент — и результат приятно удивит. Кабачок делает фарш мягче, а сами котлеты получаются сочными и легкими. Отличный способ обновить ужин без лишних затрат.
Ингредиенты:
- свиной фарш — 500 г;
- кабачок — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- панировочные сухари — 100 г;
- манка — 2 ст. л.;
- растительное масло — 2-3 ст. л.;
- петрушка — несколько веточек;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Приготовление
Кабачок натрите на крупной терке и слегка отожмите лишний сок. Смешайте его с яйцами и манкой, дайте массе немного постоять, чтобы она загустела. Затем соедините с фаршем, добавьте нарезанную зелень, соль и перец, хорошо перемешайте.
Сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях и выложите на разогретую сковороду с маслом. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и доведите до готовности.
В итоге получаются мягкие сочные котлеты, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть.
