Костюмы коронавируса на Хеллоуин возмутили Милонова

Депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился костюмами коронавируса, которые россияне надевают на Хеллоуин.
Он намерен обращаться во все органы с целью не допустить «посевной семян зла на нашей земле». По его мнению, в жизни и так много зла, кроме Хеллоуина.
Нарядиться всем коронавирусом и смеяться над тысячами погибших? Я протестую против пошлости, против этого мракобесия и чуши, которая пришла к нам с Запада, — сказал он.
В беседе с РИА Новости он
Ранее NEWS.ru писал о том, что несмотря на пандемию, в октябре 2020 года спрос на товары для Хеллоуина вырос по сравнению с прошлым годом на 18%. При этом жители страны не теряют чувство юмора и предпочли вместо стандартных костюмов нечисти и супергероев более оригинальные решения. Одним из самых популярных нарядов, как выяснили аналитики одной из интернет-платформ по розничной торговле, стал костюм COVID-19.