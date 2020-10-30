Костюмы коронавируса на Хеллоуин возмутили Милонова

https://static.news.ru/photo/d8823ece-1b44-11eb-a896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jesus Alvarado/dpaJesus Alvarado/dpa/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился костюмами коронавируса, которые россияне надевают на Хеллоуин.

Он намерен обращаться во все органы с целью не допустить «посевной семян зла на нашей земле». По его мнению, в жизни и так много зла, кроме Хеллоуина.

Нарядиться всем коронавирусом и смеяться над тысячами погибших? Я протестую против пошлости, против этого мракобесия и чуши, которая пришла к нам с Запада, — сказал он.

В беседе с РИА Новости он заявил , что считает этот праздник прославлением тёмных сил, колдовства и смерти. Депутат выразил недоумение тем, как можно «играться с такими серьёзными вещами, как культ зла».

Ранее NEWS.ru писал о том, что несмотря на пандемию, в октябре 2020 года спрос на товары для Хеллоуина вырос по сравнению с прошлым годом на 18%. При этом жители страны не теряют чувство юмора и предпочли вместо стандартных костюмов нечисти и супергероев более оригинальные решения. Одним из самых популярных нарядов, как выяснили аналитики одной из интернет-платформ по розничной торговле, стал костюм COVID-19.