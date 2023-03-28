Контрнаступление ВСУ: когда начнется, хватит ли оружия, что угрожает Крыму Киев объявил, что весной 2023 года будет наступательная операция. Как Украина готовится к ней и какие планы были озвучены

28 марта представители Воздушно-космических сил России заявили о готовности отразить любую контратаку украинских войск. В конце февраля издание Politico со ссылкой на свои источники написало, что Вашингтон требует от Киева перейти в контрнаступление. Параллельно с этим командование НАТО и украинские военные проводили командно-штабные игры на одной из американских баз в ФРГ, планируя контрнаступление и усилия Киева по стабилизации ситуации на Донбассе. NEWS.ru рассмотрел возможные варианты наступления.

От чего зависит дата начала контрнаступления ВСУ

В конце марта издание Asia Times описало встречу высших военных чиновников стран НАТО, включая министров обороны, на полях института Chatam House. Результаты мозгового штурма на тему российско-украинского противостояния были неожиданными для самих стран НАТО, так как целый ряд западных политиков посчитали, что Киев просто не может выиграть у Москвы.

Фото: МО Украины

«Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать большое контрнаступление. Поэтому, если они решат начать большое контрнаступление и оно терпит неудачу, получить средства на следующее будет крайне сложно», — заявил в своём недавнем интервью президент Чехии Петр Павел.

Спустя пару дней, в четверг 23 марта президент Владимир Зеленский сказал в интервью японской газете «Ёмиури симбун», что устраивать контрнаступление без дополнительных поставок оружия Украина не собирается. Подготовка контрнаступления со стороны Киева четко увязывались с поставками вооружений и укреплением им своих вооруженных сил. При этом его сроки всегда сдвигались.

Командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский 11 марта заявлял, что контрнаступление не за горами. В тоже время, российский эксперт Илья Мощанский полагает, что украинское контрнаступление начнется через месяц-два после формирования украинской стороной танкового «кулака прорыва».

Хватит ли Украине оружия и техники

Неопределенность даты начала наступления со стороны Украины связывается с плохим обеспечением оружием и боеприпасами. Особой проблемой, как считают эксперты, оказалось количественное отставание в числе выстрелов, которые делает артиллерия ВСУ в противостоянии с российскими войсками. С осени сохраняется соотношение три к одному не в пользу Киева.

Фото: МО Украины

Главком ВСУ Валерий Залужный в декабре 2022 года заявил, что для для победы украинской армии нужно 300 танков, 600 БМП и 500 гаубиц. Далеко не весь этот объём в настоящий момент оказался в руках Киева. Например, число поставленных танков по разным оценкам вряд ли превышает 300 машин. Из них до трети — это модернизированные советские танки Т-72 разных модификаций. Число относительно современных германских танков «Леопард-2» и британских машин «Челенджер» не превысило 50 машин.

Какое значение имеют танки и ракеты для HIMARS

В тоже время большое значение приобрело обещание США направить на Украину танки «Абрамс» уже осенью этого года. Однако здесь, как и в случае с немецкими «Леопардами», в первую очередь будут поставлены ранние модификации М1А1. Проблема в том, что заводы General Dynamics не могут быстро нарастить производство более новых модификаций. Поэтому Вашингтон расконсервировал свои запасы и теперь старые танки проходят модернизацию — дополнительное бронирование, новые приборы и пушки калибром 120 мм.

Кроме поставки зарубежных танков, есть проблема с их ремонтом в боевых условиях. Если у западных соседей Украины для починки советской техники была создана вся инфраструктура, чем активно занимались в той же Чехии, то с починкой немецких, французских, британских и американских банков, тем более на поле боя, возникнут большие проблемы. То же самое касается иностранных БТР, что немецких «Мардеров», что американских «Брэдли». Есть большая вероятность того, что все эта «стальная армада» будет одноразовой — танки и бронетехнику придется бросать при любой серьезной поломке или попадании.

Фото: МО Украины

«Ещё большее значение имеют боеприпасы и ракеты. <...> Миллион снарядов от США, миллион от ЕС — и мы получаем мощную основу для ведения боевых действий. Плюс ракеты для HIMARS, MLRS и других систем. Конечно, мы не можем начать контрнаступление, если не поступит вся эта тяжелая техника», — прокомментировал сложившуюся ситуацию генерал-майор Виктор Назаров, главный консультант Главкома.

Однако именно с производством и поставками снарядов и ракет у союзников Украины дело пока не задалось. В настоящий момент ЕС и НАТО пытаются развернуть его в Румынии и Болгарии. Последняя страна была той палочкой-выручалочкой, которая в первые два-три месяца российско-украинского противостояния не дала Киеву разгромно проиграть. Для начала прозападный премьер Кирил Петков убедил своих коллег по ЕС оказать военную помощь Украине. А потом, в течение четырех первых месяцев СВО поставил Киеву оружия и боеприпасов на сумму более одного миллиарда долларов, что более, чем на половину закрыло потребности Киева в артиллерийских снарядах.

Будет ли «Азов» ударной силой контрнаступления

Помимо оружия и боеприпасов, Киев для атаки на российские позиции озаботился подготовкой нескольких десятков тысяч человек для обращения с иностранной техникой. Помимо этого для готовящегося наступления на российские позиции были созданы спецчасти, в число которых попал полк «Азов» (в России он признан террористической организацией и запрещен).

«Так называемая гвардия наступления. Это будет что-то похожее на народно-гренадерские дивизии вермахта. Соединения из бывших силовиков и добровольцев от 18 до 60 лет под началом пронацистски настроенных офицеров создали семь бригад, которые должны будут двигаться за самыми подготовленными воздушно-десантными бригадами, танковыми бригадами ВСУ, которые будут идти впереди», — прокомментировал эту инициативу российский военный эксперт Илья Мощанский.

Однако все эти проблемы, если судить по заявлениям спикеров с украинской стороны, не сбавляют у Киева оптимизма. Американский советник Залужного Дэн Райс вообще заявил, что «этой весной у Украины будет очень мощное наступление, которое шокирует мир».

Фото: МО Украины

На каком направлении может ударить ВСУ

Выбор направления главного удара со стороны Украины обставляется активной разведкой на фронте и информационными вбросами. Классическим примером стала мартовская атака (она была отбита) на российские позиции под Орехово, в Запорожье.

«Единственным содержанием этой атаки стало выявление задействованных нами противотанковых средств, позиций артиллерии и реакции нашего командования. <...> Противник „прощупал“ нашу оборону, заплатил за это несколькими жизнями и единицами бронетехники, но получил важную для себя информацию. Судя по всему, такой „курс“ информационной валюты его вполне устраивает. И мы ни в коем случае не должны обманываться на счёт той шаблонности, с которой ходит в такие атаки украинская пехота», — написал в своём Telegram-канале российский военный обозреватель Владислав Шурыгин.

Фото: МО Украины

Ранее в феврале украинский эксперт Павел Нарожний рассуждал, что контрнаступление непосредственно на Донецк — бесперспективно. У России лучше организована логистика, соответственно, ему будет проще обороняться. Теоретически неплохие шансы есть у наступления под Кременной в Луганской области. Но наиболее вероятным направлением эксперт считал удар по направлению на Мелитополь и Бердянск. Это сразу бы разрезало российские войска на Украине. Снабжение западной части ВС РФ, действующих под Херсоном, резко осложнились бы.

Есть ли угроза Крыму и Крымскому мосту?

Гипотетический выход украинских войск на побережье Азовского моря потенциально переворачивал бы всю стратегическую ситуацию. С одной стороны, облегчалось бы атаки на Крымский мост. Они, в свою очередь, приводили бы к проблемам в снабжении западной группировки российских войск, что облегчало бы ВСУ десант и последующие атаки в Херсонской области. С другой стороны, российское судоходство в акваториях Азовского и Черного морей оказались бы непосредственно под ударами украинских дронов. Так же это стало бы плацдармом для нанесения ударов с помощью БПЛА по городам и военным объектам в Ростовской области и Краснодарском крае. Российское военное командование прекрасно понимает, что допускать такого сценария нельзя.

Фото: МО Украины

В западных изданиях больше всего спекулировали на тему прорыва украинских войск в Крым. Например, издание Bild, ссылаясь на анонимный источник в НАТО, писало, что Украина «нанесет удары по Крымскому мосту, чтобы изолировать его». «Россия справедливо полагает, что основные наступательные действия Украины будут проходить в Луганской и Запорожской областях», — говорилось в статье. Об ударе на Мелитополь и Бердянск через Запорожье также утверждал депутат Верховной Рады Роман Констенко.

С российской стороны наступление в Запорожье также считалось наиболее вероятным и опасным. Так Ura.ru со ссылкой на своего военного корреспондента писал, что «пологовское направление считается наиболее перспективным для прогнозируемого весеннего наступления ВСУ. От Полог открывается прямой путь на Токмак, с возможностью развития наступления в направления Бердянска и Мелитополя». О вероятности удара через Запорожье в начале марта говорил Владимир Рогов: «Речь идет о подготовке весеннего наступления на освобожденную часть Запорожской области с целью выхода к побережью Азовского моря. Основная задача — рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым».

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Так или иначе, большинство прогнозов крутятся вокруг возможного наступления через Запорожье, Луганск с выходом к побережью Азовского моря. Украина для этого сосредотачивает людей, боеприпасы и вооружение, включая дальнобойные системы РСЗО и артиллерию, а не только танки и бронетехнику. Иностранные эксперты в массе своей считают, что это будет последний серьёзный шанс у Киева изменить ход противостояния с Москвой.