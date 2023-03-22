Военный эксперт: Залужного могут снять с должности после провала контратаки Военный эксперт Шурыгин: Залужного могут снять с должности после провала контратаки

Фото: Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look press

Валерий Залужный

В случае провала контрнаступления главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может лишиться своей должности, заявил в беседе с ИА SM.News военный эксперт Владислав Шурыгин. Его может заменить командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он уверен, что такая ситуация более чем возможна, поскольку надеяться на успех украинской армии не приходится, а в случае неудачи кого-то придется привлечь к ответу.

Сейчас речь идет о том, что Сырский может заменить Залужного. Особенно, если наступление не даст никаких результатов <...> В этом случае пожертвуют Залужным. Его уже к этому подготовили, — считает Шурыгин.

Военный эксперт добавил, что на Залужного уже повесили ярлык «мясника». Под его руководством в ВСУ сложилась ситуация, при которой многие бригады сменили по два-три личных состава из-за потерь, пояснил Шурыгин. Он отметил, что для Сырского важно, что у Залужного именно такая репутаций.

Если здесь (в Артемовске. — NEWS.ru) получится одержать ряд локальных побед или хотя бы задержать Россию на длительный срок, то это все можно будет продавать Западу под тем соусом, что ждите новых побед при генеральном наступлении. И для Сырского это очень важный момент, — уточнил военный эксперт.

Военный обозреватель Алексей Суконкин ранее заявил, что ВСУ могут попытаться организовать контрнаступление в сторону Мариуполя и дойти до Крыма. По его словам, любая попытка прорыва будет на пользу Киеву, поскольку неудачи в Артемовске подорвали веру в ВСУ.