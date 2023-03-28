ВКС России сообщили о готовности отразить контрнаступление Киева

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Штурмовики Воздушно-космических сил (ВКС) РФ готовы отразить любое контрнаступление украинских войск, заявил РИА Новости российский военный летчик. Он заверил, что противник не будет допущен к рубежам страны.

Мы знаем, что противник готовит контрнаступление по всем фронтам, мы их будем ждать и мы готовы. Не подпустим их на наши рубежи, — сказал пилот.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что главной целью контрнаступления ВСУ станет Запорожье с выходом на Мариуполь. При это он выразил уверенность, что украинской армии не удастся осуществить этот план, несмотря на поставки Западом оружия и военной техники, а также создание новых формирований.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что его армия пока не готова начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки необходимого оружия. По его словам, ВСУ нуждаются в танках, артиллерии, РСЗО HIMARS, а также боеприпасах.

Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что Киев к началу контрнаступления подталкивает Запад. По его мнению, оно необходимо, чтобы оправдать вливание огромных средств в поддержку Украины. Он выразил уверенность, что военное руководство России полностью владеет ситуацией и принимает меры, способные упредить попытки Киева атаковать.