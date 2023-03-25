Зеленский рассказал, почему Украина не может начать контрнаступление Зеленский: Украина не может начать контрнаступление из-за нехватки нужного вооружения

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японской газете Yomiuri признал, что в настоящее время ВСУ не может перейти в контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки необходимого вооружения. Он также сообщил о невозможности мирных переговоров между Киевом и Москвой, поскольку для этого «не сформировано абсолютно никаких условий», и признался в скептическом отношении к китайскому плану мирного урегулирования.

Пока не можем начать [контрнаступление]. Без танков, артиллерии и HIMARS мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую, — пояснил Зеленский.

Он также отметил значительную нехватку боеприпасов, которые Киев ожидает от партнеров.

Интервью было взято у украинского президента в поезде по пути в Киев после его посещения части Херсонской области, находящейся под контролем Украины.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что западные страны «подталкивают» Киев к началу контрнаступления. Оно необходимо, чтобы оправдать вливание огромных средств в поддержку Украины, отметил он.

В свою очередь глава комитета начальников штабов Пентагона генерал армии США Марк Милли отметил, что Вооруженным силам Украины будет очень сложно вытеснить российские войска в 2023 году в ходе запланированного контрнаступления. При этом он добавил, что пока не видит признаков «перехода конфликта в состояние замороженного».