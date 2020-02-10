https://static.news.ru/photo/a966ed34-4c0e-11ea-894a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что российскую тест-систему по определению коронавируса проверили в Китае. По её словам, эксперты доказали эффективность технологии.

Систему из России можно хранить при температуре +4 градуса, что выгодно отличает её от зарубежных аналогов, которые должны содержаться при −20 градусах, передаёт «Интерфакс».

Китайские наши коллеги взяли нашу тест-систему, протестировали её совершенно самостоятельно в своих лабораторных условиях, доказали её безусловную очень высокую эффективность, — подчеркнула Попова.

К 10 февраля число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек. Количество инфицированных превысило 40 тысяч. Также сообщается о том, что более 3,2 тысячи человек выздоровели.

Врачи из КНР уверены, что тесты на наличие коронавируса часто показывают ложноотрицательный результат. По мнению академика Ванг Чена, только 30–50% случаев заболевания диагностируются верно. Таким образом, фактическое число заболевших может вдвое превышать известное сейчас.

Ранее NEWS.ru сообщал, что распространение китайского коронавируса в мире обойдётся экономике РФ в 0,1-0,2 процентных пункта роста. Об этом заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Чиновник отметил, что эпидемия пневмонии негативно отразится на доходах России от нефти. По его словам, «объёмы потребления уже не восстановятся, всё равно будут меньше, чем в прошлом году».