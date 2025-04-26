Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 апреля 2025 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Памятные даты 26 апреля

26 апреля 2025 года в России вспоминают жертв радиационных аварий, а во всем мире поздравляют изобретателей и творческих людей. Наши предки в этот день отправлялись в леса, чтобы собрать душистую медуницу и сделать из нее чай. Какие праздники отмечают сегодня в России и за рубежом? Рассказываем о значимых датах, традициях, именах и исторических событиях этого дня.

Какие праздники и памятные даты отмечают сегодня в мире и России?

26 апреля в мире прежде всего ассоциируется с печальным событием — трагедией на АЭС в Чернобыле. Той апрельской ночью произошла техногенная катастрофа, которая по сей день остается одной из крупнейших в мире. Последствия произошедшего ощутили миллионы людей в разных странах. Сегодня вспоминают ликвидаторов и всех, кто пострадал от радиации.

День нотариата установлен в России на 19 апреля. Сегодня профессиональный праздник справляют представители одной из самых важных юридических профессий. Нотариусы обеспечивают законность сделок, защищают права граждан и организаций, способствуют стабильности в обществе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru 38 лет аварии на ЧАЭС, день шкалы Рихтера и Фомаиды Медуницы

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Что еще отмечают сегодня в России? Среди других профессиональных дат выделяется День сметчика. А в Республике Марий Эл 26 апреля отмечают День национального героя, князя Полтыша.

На международном уровне 26 апреля — Международный день интеллектуальной собственности. Этот ивент утвердила Всемирная организация интеллектуальной собственности (сокращенно — ВОИС). Его цель — показать, как важно защищать и охранять право авторов на результаты их творчества, креативные идеи в эпоху цифровизации. Интересно, что с идеей о создании праздника на очередном заседании ВОИС выступила китайская делегация.

Также в последнюю апрельскую субботу во всем мире отмечают Международный день ветеринарного врача и Всемирный день тайцзи и цигун — китайского боевого искусства.

Памятные даты 26 апреля

А теперь перечислим, кто родился и умер 26 апреля. Так, в эту дату на свет появились римский император Марк Аврелий, философ Людвиг Витгенштейн, актер Владислав Дворжецкий, сейсмолог Чарльз Фрэнсис Рихтер, поэт Габдулла Тукай, писатель Григорий Данилевский, пианист Николай Луганский, спортсмены Даниил Квят, Кирилл Капризов и Камила Валиева.

Покинули мир философ Петр Чаадаев, певец Валерий Ободзинский, французская аристократка Диана де Пуатье, актриса Элина Быстрицкая.

Необычные праздники и интересные факты

Какие праздники отмечают 26 апреля? Помимо официальных дат, этот день богат на неформальные мероприятия. Например, среди необычных праздников мира — День «Обними друга», День варки картошки, День открытия дачного сезона и даже День воспоминаний о первом поцелуе. В этот день также отмечают День шкалы Рихтера, посвященный изобретателю метода измерения силы землетрясений Чарльзу Фрэнсису Рихтеру.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Праздники 26 апреля 2025 года

Церковные и религиозные праздники сегодня

Религиозный праздник сегодня установлен в память Фомаиды Александрийской. Легенды гласят: с раннего детства будущая святая была благочестивой христианкой, отличалась исключительным целомудрием и верностью заповедям. За стойкость духа она была причислена к лику святых и считается покровительницей семейной верности и чистоты.

У православных завершается Пасхальная неделя. Верующие начинают готовиться к Антипасхе и вспоминают об апостоле Фоме, получившим прозвище Неверующий.

А в народе этот апрельский день прозвали Фомаида Медуница — время, когда собирают первые весенние травы для чая и салатов, а также щавель для щей. В монастырских рецептах щи из щавеля считались особенно вкусными весной.

Наши предки в такое время традиционно собирали медуницу — весенний цветок, который использовали для приготовления целебных отваров и салатов. Считалось, что именно самая мудрая и старая женщина в семье должна была пойти в лес и искать медуницу. А чтобы не встретить в лесу медведя, она надевала тулуп мехом наружу.

Именины и дни ангела 26 апреля

Именины сегодня 26 апреля отмечают обладатели таких имен, как Артемон, Димитрий (Дмитрий), Елевферий, Крискент, Марфа, Фомаида, а также Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Глафира, Георгий, Марк, Платон.

День ангела сегодня — отличный повод поздравить близких и друзей с их личным праздником, пожелать им здоровья, счастья и благополучия.

Этот день в истории: что произошло 26 апреля?

Осталось перечислить исторические события, которые выпали на сегодня, 26 апреля, в разные эпохи.

1658 год. Фроловская башня Московского Кремля получила новое название — Спасская.

1792 год. Написана знаменитая «Марсельеза», французский гимн.

1966 год. Землетрясение в Ташкенте, оставившее без крова тысячи людей.

1986 год. Чернобыльская катастрофа — крупнейшая радиационная авария в истории человечества.

Из этого материала вы узнали, какие праздники отмечают 26 апреля, какой сегодня день в России и мире, а также какие события и традиции связаны с этой датой. 26 апреля — день памяти, благодарности и новых начинаний. Поздравьте знакомых нотариусов, вспомните ликвидаторов и жертв радиационных катастроф, а также уделите внимание своим близким и друзьям.

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