Адвокат рассказал, как не остаться без имущества после развода Адвокат Бахилин посоветовал фиксировать договоренности при разводе у нотариуса

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При разводе все договоренности рекомендуется сразу фиксировать у нотариуса, заявил «Газете.Ru» адвокат Илья Бахилин. Он предупредил, что в дальнейшем пересмотреть их, скорее всего, уже не получится.

Имущество при разводе делится как в принудительном порядке через суд (обычно 50% на 50%), так и по договоренности (в любых долях или пообъектно). <...> Можно сделать это через суд. <...> Но гораздо проще будет, если обратиться к нотариусу, — высказался Бахилин.

Он отметил, что при разделе крупного бизнеса между супругами, включающего множество активов, лучше обратиться к квалифицированному юристу. Специалист поможет разобраться во всех правовых тонкостях процесса, пояснил адвокат.

Юрист Людмила Александрова ранее заявила, что имущество, нажитое во время совместной жизни без официальной регистрации брака, можно разделить через суд. По ее словам, в таких случаях применяются нормы гражданского права, а не семейного законодательства.