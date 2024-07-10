Какая прелесть эта ваша заливная рыба: готовим легендарное блюдо вкусно

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Рецепт заливной рыбы

Сегодня расскажем, как приготовить заливную рыбу так, чтобы гости попросили добавки.

Ингредиенты:

семга — 1 кг;

вода — 1,5 л;

желатин — 20 г;

лимон — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

свежая петрушка — 1 пучок;

лавровый лист — 3 шт.;

черный перец, гвоздика — по вкусу;

соль — по вкусу.

Рыбную тушку почистить, промыть, очистить от костей, нарезать на небольшие куски. Желатин замочить в ½ л холодной воды. Рыбу залить 1 л холодной воды, добавить лавровый лист, специи, соль, а также очищенные лук и морковь целиком. Довести до кипения и варить 20 минут. Затем убрать с огня и полностью остудить. Рыбу вытащить на тарелку, бульон процедить через частое сито, вылить в кастрюлю, добавить желатин и нагревать на медленном огне, помешивая, пока смесь не станет прозрачной.

На дно формочек для блюда выложить рыбу, нарезанный тонкими ломтиками лимон. Листья петрушки отделить от стеблей и добавить к рыбе. Залить формы смесью бульона с желатином и убрать в холодильник на 6–8 часов. Заливная рыба может быть приготовлена в качестве самостоятельного блюда, для придания более пикантного вкуса ее можно подать с хреном.

Калорийность на 100 г: 56,21 ккал.

БЖУ: 8,81/2,25/0,22.

Время приготовления: 10 часов.

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