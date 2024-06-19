Рецепт киселя: готовим сытное лакомство из клубники

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Рецепт киселя

Сезон клубники продолжается. Сегодня расскажем, как приготовить клубничный кисель по самому простому рецепту.

Ингредиенты:

клубничные ягоды — 200 г;

холодная вода — 1 л;

крахмал — 3 ст. л.;

сахар — 60 г.

Ягоды перебрать, убрать плодоножки и промыть. Уложить в небольшую кастрюлю, всыпать сахар, залить 900 мл воды, перемешать и поставить на большой огонь. После того как сироп закипит, держать на среднем огне 10 минут. Чтобы удалить косточки, полученный отвар процедить через частое сито.

Крахмал высыпать в кружку, залить оставшейся водой, постоянно помешивая. Клубничный сироп в кастрюле снова поставить на конфорку, после закипания влить разведенный крахмал, тщательно помешивая. Продолжать мешать жидкость, пока она не загустеет. Как только кисель начнет закипать — выключить огонь.

Убрать кастрюлю с плиты, накрыть марлей и оставить при комнатной температуре до полного остывания. Или же сразу разлить кисель по кружкам и подавать как десерт.

Теперь вы знаете простой рецепт киселя из клубники. Ранее мы рассказали, как легко приготовить клубничный джем.

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