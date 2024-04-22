Стало известно, при каких условиях россиян ждет рыбное изобилие в магазинах Председатель Рыбного союза Панин: аквакультура поможет разнообразить рыбное меню

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Появление на полках российских магазинов рыбного изобилия возможно в условиях развития аквакультуры, считает председатель Рыбного союза Александр Панин. Как рассказал он изданию aif.ru, в настоящее время из-за растущего спроса и импортозамещения в стране увеличивается производство форели, семги и ценных морепродуктов.

Специалист отметил, что также необходимо разрабатывать и производить собственные новые рыбные продукты, которые будут востребованы у потребителей, например, требующие меньшего времени на готовку, но при этом сохраняющие полезные свойства рыбы. Отдельные компании уже развивают такие программы, а также помогают молодым технологам придумывать новые рецепты и сотрудничают с университетами. Кроме того, для разнообразия рыбного ассортимента следует наладить серийное производство.

Как показывает опыт мясной и молочной индустрий, сделать рывок в развитии переработки помогут льготные инвестиционные кредиты, которые пока не распространяются на рыбную отрасль, — подчеркнул эксперт.

Панин добавил, что обогатить рыбное меню россиян поможет не только популяризация рыбы, но и расширение вылова в международных водах, что стало возможным благодаря строительству рыбопромыслового флота.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по обновлению малотоннажного рыбопромыслового флота в России. Требование коснется трех рыбохозяйственных бассейнов: Западного, Азово-Черноморского и Волжско-Каспийского.