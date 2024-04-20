Три рыбохозяйственных бассейна в России обновят флот по поручению Путина Путин поручил обновить малотоннажный рыбопромысловый флот в России

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по обновлению малотоннажного рыбопромыслового флота в России, сказано в перечне поручений, размещенных на сайте Кремля. Требование коснется трех рыбохозяйственных бассейнов: Западного, Азово-Черноморского и Волжско-Каспийского.

Правительству Российской Федерации: принять меры по развитию биотехнологий, в том числе меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию; по обновлению рыбопромыслового флота (прежде всего малотоннажного) организаций, осуществляющих прибрежное рыболовство, — сказано в сообщении.

Правительство должно представить доклад до 1 сентября текущего года. Ответственным является премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с Путиным рассказал, что в российских водоемах восстанавливается воспроизводство стерляди. В связи с этим он предложил разрешить ее вылавливать рыбакам-любителям. Руководитель ведомства также отметил, что пока стерлядь — самый успешный представитель осетровых, чью популяцию удается постепенно увеличивать.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, комментируя сотрудничество России с другими странами в сфере рыболовства, отметил, что РФ в состоянии полностью обеспечить себя рыбой и торговать ею с дружественными странами. Поэтому, как он считает, промысел в японской зоне не является принципиальным.