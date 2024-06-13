Окрошка — едва ли не самое востребованное блюдо в жару. Но как быть тем, кто соблюдает диету? Предлагаем вам рецепты ПП-окрошки — целых 2 интересных варианта популярного летнего супа.

Вегетарианская окрошка

Ингредиенты:

  • Кефир 2,5% — 500 мл;
  • Огурец — 2 шт. крупных;
  • Редис — 5 шт.;
  • Куриные яйца — 2 шт.;
  • Зеленый лук, укроп — по 1 пучку;
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу.

Зелень мелко порезать, добавить соль и растереть, чтобы она стала мягкой. Редиску натереть на мелкой терке, яйца отварить, порезать мелкими кубиками, как и огурцы. Все смешать, добавить перец, залить кефиром и дать настояться в холодильнике в течение часа.

ПП-окрошкаФото: Shutterstock/FOTODOMПП-окрошка

Окрошка по Дюкану

Ингредиенты:

  • Филе куриной грудки — 500 г;
  • Огурец — 2 шт.;
  • Укроп, петрушка — по 1 пучку;
  • Куриные яйца — 3 шт.;
  • Минеральная газированная вода — ½ л;
  • Йогурт греческий 2% — 200 г;
  • Горчица — ½ ч. л.;
  • Уксус 9% — 1 ч. л.;
  • Соль, черный перец — по вкусу.

Сварить яйца и куриное мясо, остудить. Зелень мелко порезать и перетереть с солью. Яйца натереть на крупной терке, филе и огурцы мелко нарезать ножом. Добавить перец, горчицу, греческий йогурт, перемешать и залить минералкой. Дать настояться в холодильнике 1 час.

Теперь вы знаете еще два варианта ПП-окрошки — популярного летнего супа.

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