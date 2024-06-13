ПП-окрошка: 2 интересных варианта популярного летнего супа

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Рецепты ПП-окрошки

Окрошка — едва ли не самое востребованное блюдо в жару. Но как быть тем, кто соблюдает диету? Предлагаем вам рецепты ПП-окрошки — целых 2 интересных варианта популярного летнего супа.

Вегетарианская окрошка

Ингредиенты:

Кефир 2,5% — 500 мл;

Огурец — 2 шт. крупных;

Редис — 5 шт.;

Куриные яйца — 2 шт.;

Зеленый лук, укроп — по 1 пучку;

Соль, черный молотый перец — по вкусу.

Зелень мелко порезать, добавить соль и растереть, чтобы она стала мягкой. Редиску натереть на мелкой терке, яйца отварить, порезать мелкими кубиками, как и огурцы. Все смешать, добавить перец, залить кефиром и дать настояться в холодильнике в течение часа.

Фото: Shutterstock/FOTODOM ПП-окрошка

Окрошка по Дюкану

Ингредиенты:

Филе куриной грудки — 500 г;

Огурец — 2 шт.;

Укроп, петрушка — по 1 пучку;

Куриные яйца — 3 шт.;

Минеральная газированная вода — ½ л;

Йогурт греческий 2% — 200 г;

Горчица — ½ ч. л.;

Уксус 9% — 1 ч. л.;

Соль, черный перец — по вкусу.

Сварить яйца и куриное мясо, остудить. Зелень мелко порезать и перетереть с солью. Яйца натереть на крупной терке, филе и огурцы мелко нарезать ножом. Добавить перец, горчицу, греческий йогурт, перемешать и залить минералкой. Дать настояться в холодильнике 1 час.

Теперь вы знаете еще два варианта ПП-окрошки — популярного летнего супа.

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