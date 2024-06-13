Окрошка — едва ли не самое востребованное блюдо в жару. Но как быть тем, кто соблюдает диету? Предлагаем вам рецепты ПП-окрошки — целых 2 интересных варианта популярного летнего супа.
Вегетарианская окрошка
Ингредиенты:
- Кефир 2,5% — 500 мл;
- Огурец — 2 шт. крупных;
- Редис — 5 шт.;
- Куриные яйца — 2 шт.;
- Зеленый лук, укроп — по 1 пучку;
- Соль, черный молотый перец — по вкусу.
Зелень мелко порезать, добавить соль и растереть, чтобы она стала мягкой. Редиску натереть на мелкой терке, яйца отварить, порезать мелкими кубиками, как и огурцы. Все смешать, добавить перец, залить кефиром и дать настояться в холодильнике в течение часа.
Окрошка по Дюкану
Ингредиенты:
- Филе куриной грудки — 500 г;
- Огурец — 2 шт.;
- Укроп, петрушка — по 1 пучку;
- Куриные яйца — 3 шт.;
- Минеральная газированная вода — ½ л;
- Йогурт греческий 2% — 200 г;
- Горчица — ½ ч. л.;
- Уксус 9% — 1 ч. л.;
- Соль, черный перец — по вкусу.
Сварить яйца и куриное мясо, остудить. Зелень мелко порезать и перетереть с солью. Яйца натереть на крупной терке, филе и огурцы мелко нарезать ножом. Добавить перец, горчицу, греческий йогурт, перемешать и залить минералкой. Дать настояться в холодильнике 1 час.
Теперь вы знаете еще два варианта ПП-окрошки — популярного летнего супа.
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