Как приготовить быстрые и недорогие супы-пюре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрые и недорогие супы-пюре

Супы-пюре — отличное блюдо для тех, кто вынужден соблюдать диеты (лечебные и для похудения), а также прекрасный вариант обеда для малышей или изысканной подачи привычного меню. Сегодня расскажем, как приготовить быстрые недорогие супы-пюре.

Основными продуктами для быстрых супов-пюре могут быть:

картофель;

грибы;

тыква;

морковь;

цветная капуста;

брокколи;

рис;

сыр.

Дополнительно в них добавляют репчатый лук, сливочное масло и сливки, при желании — мясной бульон, фрикадельки, сухарики. Принцип приготовления примерно одинаковый: основной продукт отваривают, пассеруют, тушат или запекают, добавляют туда остальные ингредиенты, измельчают блендером, при сервировке дополняют добавками. Рассмотрим процесс приготовления на примере картофельного супа-пюре с грибами.

Ингредиенты:

картофель — 5 шт.;

морковь — 1 шт.;

белые грибы — 300 г;

репчатый лук — 1 шт., крупный;

сливки 30% — 150 мл;

масло подсолнечное — 4 ст. л.;

вода — 1,5 л;

лавровый лист — 2 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Картофельный суп-пюре

Грибы почистить, мелко порезать и отварить. Лук, морковь, картофель почистить. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке, картофель нарезать как на суп. В кастрюле на ½ части подсолнечного масла пассеровать лук в течение пяти минут, затем добавить морковь, перемешать и через пару минут добавить картофель, соль, перец, еще раз перемешать и выдержать под крышкой 2 минуты. Залить смесь кипятком, добавить лавровый лист и держать на маленьком огне полчаса. Грибы откинуть на дуршлаг и обжарить на оставшемся растительном масле.

Вынуть из кастрюли лавровый лист, добавить грибы и измельчить блендером до пюре. Затем снова поставить на огонь, влить сливки и держать на среднем огне еще две минуты. При подаче в тарелки можно добавить сметану, зелень или сухарики.

Теперь вы знаете, как приготовить быстрые недорогие супы-пюре. Ранее мы поделились рецептом тыквенного крем-супа с крабом из меню для участников ПМЭФ.

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