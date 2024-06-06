Супы-пюре — отличное блюдо для тех, кто вынужден соблюдать диеты (лечебные и для похудения), а также прекрасный вариант обеда для малышей или изысканной подачи привычного меню. Сегодня расскажем, как приготовить быстрые недорогие супы-пюре.
Основными продуктами для быстрых супов-пюре могут быть:
- картофель;
- грибы;
- тыква;
- морковь;
- цветная капуста;
- брокколи;
- рис;
- сыр.
Дополнительно в них добавляют репчатый лук, сливочное масло и сливки, при желании — мясной бульон, фрикадельки, сухарики. Принцип приготовления примерно одинаковый: основной продукт отваривают, пассеруют, тушат или запекают, добавляют туда остальные ингредиенты, измельчают блендером, при сервировке дополняют добавками. Рассмотрим процесс приготовления на примере картофельного супа-пюре с грибами.
Ингредиенты:
- картофель — 5 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- белые грибы — 300 г;
- репчатый лук — 1 шт., крупный;
- сливки 30% — 150 мл;
- масло подсолнечное — 4 ст. л.;
- вода — 1,5 л;
- лавровый лист — 2 шт.;
- соль, перец — по вкусу.
Грибы почистить, мелко порезать и отварить. Лук, морковь, картофель почистить. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке, картофель нарезать как на суп. В кастрюле на ½ части подсолнечного масла пассеровать лук в течение пяти минут, затем добавить морковь, перемешать и через пару минут добавить картофель, соль, перец, еще раз перемешать и выдержать под крышкой 2 минуты. Залить смесь кипятком, добавить лавровый лист и держать на маленьком огне полчаса. Грибы откинуть на дуршлаг и обжарить на оставшемся растительном масле.
Вынуть из кастрюли лавровый лист, добавить грибы и измельчить блендером до пюре. Затем снова поставить на огонь, влить сливки и держать на среднем огне еще две минуты. При подаче в тарелки можно добавить сметану, зелень или сухарики.
Теперь вы знаете, как приготовить быстрые недорогие супы-пюре. Ранее мы поделились рецептом тыквенного крем-супа с крабом из меню для участников ПМЭФ.
Читайте также:
Филе говядины с печеным картофелем и муссом из лесных грибов из меню ПМЭФ
Как приготовить нежный стейк из свинины
Кабачки, запеченные с фаршем в духовке: рецепт на скорую руку
Как варить гречку: два простых способа
Сытный обед из блюд со свежим шпинатом: расскажем, что можно приготовить