Рецепт тыквенного крем-супа с крабом: блюдо из меню для участников ПМЭФ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыквенный крем-суп с крабом

В северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум. Редакция NEWS.RU ознакомилась с сетами обедов, которые доступны участникам ПМЭФ. Предлагаем приготовить одно из блюд этого меню — тыквенный крем-суп с крабом.

Ингредиенты

Тыква баттернат — 1 шт.;

Ноги краба — 8 шт.;

Лук репчатый — 1 шт. крупная;

Морковь — 1 шт. крупная;

Сливки 22% — 1 ст.;

Сливочное масло 82,5% 30 гр;

Оливковое масло — 1 ст. л.;

Мускатный орех молотый — ¼ ч. л.;

Цедра апельсина свежая — 20 гр.

Тимьян — 1/3 ч. л.;

Херес — 2 ст. л.;

Перец черный молотый, соль — по вкусу;

Измельченный миндаль для сервировки — по вкусу.

Из ног краба вырезать мясо, уложить в кастрюлю, добавить воды, поставить на огонь. После закипания убавить пламя до минимума и варить в течение 40 минут. Тыкву очистить от кожуры, порезать крупными кубиками. Для маринада смешать перец, соль, апельсиновую цедру, тимьян, мускат и оливковое масло. Перемешать с кусочками тыквы, выложить их на противень и поставить в духовку при 180 градусах на 15-20 минут.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Меню для участников ПМЭФ

Почистить лук и морковь, мелко порезать и пассеровать в сотейнике на сливочном масле в течение 5 минут. Затем добавить херес и дождаться пока он выкипит.

Запеченную тыкву уложить в кастрюлю, залить 1 ст. бульона от крабового мяса, добавить сливки и зажарку. Довести до кипения, убавить огонь и варить 5 минут. Снять с огня и измельчить блендером до получения кремовой текстуры, затем процедить через сито. При подаче в каждую тарелку добавить порцию мяса краба и украсить миндалем.

Теперь вы знаете, как приготовить тыквенный крем-суп с крабом. Ранее мы поделились рецептом советского соуса «Южный».

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